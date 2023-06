in

Netflix

Ce vendredi un nouveau film de la saga dirigée par Chris Hemsworth dans le rôle du mercenaire Tyler Rake est arrivé sur Netflix.



Mission de sauvetage 2 : Explication de la fin

Ce vendredi, Netflix a sorti un nouveau film d’action mettant en vedette Chris Hemsworth. Il s’agit de « Mission de sauvetage 2 » (Extraction 2)où l’on revoit l’intrépide mercenaire Tyler Râteau en action, face à des défis passionnants.

A cette occasion, on retrouve Tyler Râteau dans le coma alors qu’il se remettait de ses blessures antérieures. Apparemment, sa vie s’est calmée, mais tout change lorsqu’un homme mystérieux lui propose un nouveau travail. accepter le défi, Tyler plonge dans la planification d’un sauvetage audacieux.

Les motivations de Tyler Râteau se lancer dans cette nouvelle mission sont liés à son passé. La sœur de Mia, avec qui il a eu un fils décédé d’un lymphome, l’a engagé pour sauver sa sœur. la faute que Tyler se sent l’a conduit à devenir un mercenaire. Après avoir libéré son familier et s’être échappé, cependant, il finit par être emprisonné.

Une fois en prison Tyler il reçoit la visite de Mia, qui lui assure que sa famille est en sécurité. De plus, il révèle que son fils ne l’a jamais considéré comme un lâche. À ce moment, l’homme mystérieux en costume réapparaît et fait une autre proposition : le faire sortir de prison en échange de l’accomplissement d’une autre mission dangereuse.

+ Que signifie la fin de Rescue Mission 2 ?

Dans ce contexte, deux points importants ressortent. D’une part, l’identité et la loyauté de l’homme en costume sont gardées secrètes, ce qui ajoute de la profondeur à l’histoire et élargit l’univers de l’histoire. D’autre part, il est clair que Netflix pense déjà à un troisième volet de la série, avec Chris Hemsworth et Sam Hargrave à nouveau à la tête du projet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?