Mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX pour la NASA: mises à jour en direct

Une semaine pour le lancement de SpaceX’s Crew-2

L’équipage de la prochaine mission Crew-2 de SpaceX est tout sourire alors que nous nous rapprochons du lancement. À partir de la gauche, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet, les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough et l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide. (Crédit d’image: SpaceX)

SpaceX est à une semaine du lancement de quatre astronautes dans l’espace pour que la NASA entame un périple de plusieurs mois vers la Station spatiale internationale.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lancera les astronautes de la mission Crew-2 pour la NASA le jeudi 22 avril. Le décollage est prévu pour 6h11 HAE (10h11 GMT). L’agence spatiale tiendra un briefing d’examen de l’état de préparation des vols aujourd’hui 15 avril à 19 h HAE (23 h 00 GMT) pour discuter de la mission. Vous pouvez regarder cela en direct ici et suivre en haut de cette page.

La mission Crew-2 sera lancée depuis l’historique Pad 39A de la NASA au Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride. Une fusée SpaceX Falcon 9 et le Crew Dragon Endeavour, qui a lancé le premier vol en équipage de SpaceX pour la NASA (appelé Demo-2) en mai 2020, lanceront la mission.

Crew-2 lancera un équipage de quatre personnes: les astronautes de la NASA Shane Kimbrough, Megan McArthur, l’astronaute japonais Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet. Les quatre voyageurs de l’espace rejoindront sept autres à bord de la station lorsqu’ils arriveront à la station le 23 avril. Quatre de ces coéquipiers ont lancé la mission Crew-2 de SpaceX et retourneront sur Terre le 28 avril. Les trois autres sont arrivés plus tôt ce mois-ci sur un Russe Soyouz pour commencer leur propre séjour prolongé.

– Tariq Malik