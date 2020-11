Mission Crew-1 de SpaceX pour lancer quatre astronautes sur l’ISS lundi à 5 h 57 IST: comment le regarder en direct

L’équipe de nouvelles de tech214 nov.2020 14:47:04 IST

Le premier vol de rotation de l’équipage de SpaceX, prévu pour le samedi 14 novembre, a été reporté d’une journée en raison du mauvais temps.

Le lancement est désormais censé avoir lieu dimanche. Quatre astronautes – trois Américains et un Japonais – vont être lancés vers la Station spatiale internationale. Ce lancement intervient à peine six mois après que Demo-2 – le premier vol d’essai humain de Crew Dragon – a été lancé avec succès le 31 mai avec deux astronautes Doug Hurley et Bob Behnken.

Ce sera le premier vol de rotation de l’équipage du vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon après que la NASA l’ait certifié pour des vols réguliers vers l’ISS dans le cadre de son programme d’équipage commercial.

Le Crew-1 de SpaceX transportera les astronautes Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker de l’agence spatiale américaine et Soichi Noguchi de l’agence spatiale japonaise – JAXA. L’équipage a nommé le vaisseau spatial «Résilience». Hopkins sera le Crew Dragon Commander tandis que Glover est le pilote. Walker et Noguchi sont tous deux des spécialistes de mission.

Les astronautes vont rester à l’ISS pour une durée beaucoup plus longue de six mois par rapport à leurs coéquipiers précédents. Les quatre seront remplacés au printemps par un autre équipage lancé par SpaceX.

La fusée Falcon 9 sera utilisée lors du lancement et aura lieu depuis le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

Selon un rapport de The Associated Press, en raison de la tempête tropicale Eta, le lancement a dû être avancé d’une journée afin de donner au navire de la plate-forme d’atterrissage d’appoint de SpaceX suffisamment de temps pour se mettre en position dans l’océan Atlantique. Les boosters seront récupérés et réutilisés pour le lancement de la mission Crew-2 l’année prochaine.

Où pouvez-vous le regarder en direct?

Le livestream débutera le 16 lundi à 1 h 45 IST (15 novembre à 15 h 15 HNE) mais le lancement des astronautes est prévu pour 16 lundi à 5 h 57 IST (15 novembre à 19 h 27 HNE).

La NASA diffusera en direct toute la mission, y compris l’amarrage, l’ouverture des écoutilles et la cérémonie d’accueil.

Vous pouvez le regarder en direct sur la chaîne YouTube de la NASA ou suivre sur les plateformes de médias sociaux de la NASA comme Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch.tv. Vous pouvez également le regarder en direct sur la chaîne YouTube de SpaceX.

