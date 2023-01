Miss Univers 2023 : comment regarder la finale

in

La course à la couronne de Miss Univers 2023 est dans la dernière ligne droite comme ce sera ce soir, samedi 14quand le gagnant du concours de beauté le plus connu au monde est décidé et ici nous vous disons comment le voir, à quelle heure, qui sont les artistes qui donneront un spectacle et si vous pouvez encore voter.

Lors du gala, 85 participants du monde entier chercheront à remporter le titre de la plus belle femme du monde du centre de congrès Ernest N. Morial, à La Nouvelle OrléansÉtats Unis.

+ Puis-je encore voter pour Miss Univers 2023 ?

Les candidats avec le plus grand nombre de votes avancent dans le groupe des demi-finalistes.. Même si le concours est le samedi soir, Le vote est clos le vendredi 13, il n’est donc plus possible de voter.

+ Qui est la représentante de l’Argentine dans Miss Univers 2023 ?

La représentante est Bárbara Cabrera (Buenos Aires, 1996)qui se décrit comme passionnée de mode : « Elle n’est pas seulement mannequin professionnelle, mais aussi propriétaire et directrice créative de sa propre marque de vêtements pour femmes en Argentine BÁRBARA CABRERA Buenos Aires« .

D’après sa bio au concours, Cabrera cherche à étendre sa marque à plus de pays d’Amérique latine. Elle collabore actuellement avec la Fondation Margarita Barrientos, qui fournit des soupes populaires aux personnes en situation difficile, donne de la nourriture, des soins dentaires gratuits et un logement pour les femmes et les familles qui ont subi des violences de genre.

+ Qui est le représentant du Mexique dans Miss Univers 2023 ?

Le représentant est Irma Cristina Miranda Valenzuela, 26 ans, originaire de Cajal, Sonora. Selon le site Miss Univers, Irma travaille avec La Comuna, une organisation à but non lucratif qui collabore avec l’Institut national des migrations.

« (Irma) veut sensibiliser à l’humanité, à l’empathie et au respect d’autrui dans laquelle les droits de l’homme doivent être défendus » indique la description du mannequin, qui pratique la danse folklorique et le tennis.

+ Quels artistes chanteront lors de la finale de Miss Univers ?

S’il est vrai que le centre d’attention est les concurrents, le spectacle aura également la présence de quelques chanteurs, dans ce cas de la Nouvelle-Orléansville où se déroulera la finale.

Big Freedia, le rappeur bien connu qui a des chansons avec RuPaul et Miley Cyrus, se produira. Avec plus de 1,1 million d’abonnés sur Instagram, The Queen Diva est connue pour ses tubes comme fais le tinter, exploser, Mmmm bien Oui Gin dans mon système.

L’ensemble musical sera également présenté La nation funky de Big Samqui cherchent à faire vivre le funk, ils divertiront donc avec un rythme de fête digne de cette fête.

Amanda Shaw, altiste et chanteur est un autre des invités. Depuis 2020, il fait partie du Louisiana Hall of Fame. Shaw sera accompagné de Yolande Adamschanteur de gospel avec plus de 10 millions d’albums vendus.

Le dernier mais non le moindre sera le groupe. Tank et les Bangasun groupe qui, en 2017, a remporté le concours Tiny Desk NPR et a été formé au début de 2010. Le groupe a des chansons comme Pourquoi essayer, Aucune pièce d’identité Oui avant.

+ Où voir la finale de Miss Univers

Dans des pays comme le Mexique, le canal Aztèque Un et le site de Télévision aztèque La finale sera retransmise en direct. Vous pouvez également suivre le couronnement via la chaîne YouTube de Miss Univers.

La gagnante de la 71e édition prendra la place de Harnaaz Kaur Sandhi, de l’Inde, lauréate de Miss Univers 2021, une édition qui s’est tenue en Israël.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?