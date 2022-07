Miss Scarlet and the Duke est renouvelée pour la saison 3 sur PBS

Les fans de la série sur la détective de l’époque victorienne et son (beau) ami inspecteur de Scotland Yard, William « le duc » Wellington se sont immédiatement rendus sur Twitter après avoir reçu des nouvelles passionnantes jeudi. Non seulement a Mlle Scarlet et le duc a obtenu le feu vert pour une saison 3, mais ce troisième volet sera diffusé aux États-Unis en janvier 2023 après la première de la saison 2 en octobre.

Le retard à donner le feu vert à une deuxième saison (et Chef-d’oeuvre intervenir pour devenir producteur principal du projet) signifiait que la saison 2 n’était pas prête pour le créneau d’hiver de l’année dernière. Même si cela fait presque deux ans que Mlle Scarlet diffusée pour la dernière fois, l’émission a en fait bénéficié d’une telle décision. Les fans impatients n’auront pas à attendre longtemps après la fin d’une saison, et une autre commence puisque le tournage a déjà été pris en charge. Plus, Mlle Scarlet et le duc fera partie d’une programmation mystère entièrement féminine cet automne avec Annika et Meurtres de pie.

Chefs-d’œuvre La gamme de mystères et / ou de drames policiers a été assez impressionnante depuis les années 1970 et jusque dans les années 1980 avec la création de Mystère! Mlle Scarlet a terminé sa course au Royaume-Uni sur Alibi le 19 juillet 2022.

Mlle Scarlet et le duc ont une forte ambiance Will-They-or-Won’t-They

Pour les fans américains, on sait peu de choses sur la prochaine saison 2. Alors que certains visages ne reviendront pas, de nouveaux seront introduits. Tim Chipping (Le jeu anglais) incarne le nouveau détective privé rival d’Eliza Scarlet, Patrick Nash. Evan McCabe (Docteur Who) apparaît cette saison en tant que détective derrière les oreilles extrêmement vert de Wellington et fils du nouveau commissaire de police, Oliver Fitzroy. Ian Pirie (La capture) joue le nouveau supérieur de Wellington, le sergent Munro. Michel Simkins (Cela va faire mal) a un rôle récurrent en tant que nouveau commissaire de police Fitzroy de Scotland Yard. Laura Rollin (Innocent) comme nouvelle alliée Clémentine et Jessie Cave (Harry Potter) alors que Hattie Parker complète le casting de la saison 2. Les téléspectateurs devront attendre et voir s’ils ou même si d’autres de la saison 1 reviendront pour la saison 3.





Mlle Scarlet et le duc La saison 2 sera diffusée en première le dimanche 16 octobre 2022 à 20h00 HE, selon un calendrier de diffusion hebdomadaire sur la plupart des stations PBS, avec tous les épisodes diffusés sur PBS Passport le même jour. La saison 3 sera diffusée le dimanche 8 janvier 2023 à 20h00 HE, également diffusée selon un calendrier de diffusion hebdomadaire sur la plupart des stations PBS, avec tous les épisodes diffusés sur PBS Passport le même jour. Tous les épisodes de la saison 1 sont disponibles sur PBS Passport pour être visionnés.