Miss Minutes rencontre le Dieu du mal dans un temps qui change la nouvelle bande-annonce de Loki

Loki rencontre Miss Minutes dans un nouvel avant-goût de la série Disney Plus. C’est son travail de montrer à Loki ce qu’il a fait de mal avant de rester sur la piste des crimes contre le temps commis contre l’ensemble de l’univers. Le dieu du mal perd ses vêtements, sa dignité et sa liberté dans un nouveau clip de la prochaine série Disney + de Marvel, Loki. La séquence commence avec le supervillain préféré des fans qui est traîné dans l’Autorité de la variance temporelle avant d’être enchaîné, dépouillé et honteux d’avoir dérangé la chronologie et d’avoir trop, eh bien, méfait.

Le clip démontre une fois de plus le casting parfait de Tom Hiddleston en tant que personnage principal, ce qui est évident depuis qu’il a joué le rôle pour la première fois en 2011. Thor. Le charisme naturel de Hiddleston et sa capacité à vendre un regard exaspéré ou un sourire suffisant avec aplomb ne manqueront pas de faire Loki un must quand il sera disponible exclusivement sur Disney + le mois prochain.

Loki reprend juste après que le rusé Asgardien vole le très convoité Tesseract lors des événements de 2019 Avengers: Fin de partie. Cette version alternative de Loki est rapidement apportée à la mystérieuse Time Variance Authority, également connue sous le nom de TVA, une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et qui surveille la chronologie. Ils donnent à Loki un choix simple: le visage est supprimé de l’existence parce qu’il est une «variante temporelle» ou aide à corriger la chronologie et à arrêter une menace plus grande. Bien sûr, étant Loki, il finit bientôt par être piégé dans son propre thriller policier, voyageant dans le temps et modifiant l’histoire humaine.

Avec Owen Wilson dans le rôle de l’agent de Time Variance Authority Mobius M. Mobius, ainsi que Ravonna Lexus Renslayer de Gugu Mbatha-Raw, juge de TVA, et Wunmi Mosaku dans le rôle de Hunter B-15 aux côtés de Hiddleston, c’est la bataille entre Loki et la TVA qui composent le conflit central de la série. « La TVA. Une organisation qui régit l’ordre du temps. Assez grande institution. Responsabilité substantielle de s’assurer que le temps se déroule selon des lignes prédéterminées », a déclaré Hiddleston à propos de l’émission précédemment. « Donc vous avez une institution qui représente l’ordre, et un personnage qui représente le chaos. C’est là que commence le drame. »

Hiddleston Loki est resté une présence extrêmement populaire tout au long de la décennie du MCU, il ne devrait donc pas être surprenant que, contrairement aux autres séries Disney + WandaVision qui est susceptible d’être une série limitée one-and-done, Loki est en préparation pour de nombreuses autres aventures à venir. « Celui qui me vient à l’esprit – et ce n’est probablement pas un secret – je pense qu’il y a beaucoup de récits à Loki qui sont vraiment irrévérencieux, intelligents et cool, mais se prêtent également à plusieurs saisons d’une manière où ce n’est pas une seule- off », a récemment révélé Nate Moore, vice-président de la production et du développement de Marvel Studios. « Tom Hiddleston, je pense, fait certains de ses meilleurs travaux sur cette série. C’est vraiment incroyable. Je pense à toutes les bonnes choses qu’il a faites, mais cette série va montrer des côtés si différents et vraiment la vraie portée. de sa gamme. Je pense que cette émission va surprendre beaucoup de monde. «

Loki La date de la première a été récemment avancée et l’émission sera désormais diffusée le mercredi plutôt que le vendredi à partir de Disney + le 9 juin 2021. La première saison comprendra six épisodes et l’émission fera partie de la phase quatre du MCU.