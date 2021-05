Miss la Super Flower Blood Moon cette semaine? Voici quand voir la prochaine éclipse lunaire totale.

Si vous avez raté l’éclipse lunaire totale du mercredi 26 mai, vous devrez attendre près d’un an pour la prochaine.

Les observateurs du ciel dans une grande partie du monde ont eu droit à une éclipse lunaire totale mercredi (26 mai). Le spectacle a coïncidé avec la «super lune» de mai – un terme informel pour décrire une pleine lune à son point le plus proche de la Terre, connu sous le nom de périgée.

Au cours du grand événement lunaire de cette semaine, appelé la « Super Flower Blood Moon », la lune a traversé directement l’ombre de la Terre, la faisant apparaître en rouge pour les observateurs dans certaines parties des Amériques, ainsi qu’en Asie de l’Est, en Australie, en Antarctique et dans l’océan Pacifique. . Alors que la lune était sous l’horizon et invisible pour le reste du monde, les nuages ​​et la lumière du jour ont obscurci la vue de certains observateurs potentiels.

Bien qu’il y ait une autre éclipse lunaire à venir en novembre, cette éclipse ne sera pas une soi-disant «lune de sang» ou une éclipse lunaire totale. La prochaine lune de sang aura lieu le 16 mai 2022, mais il faudra encore 12 ans avant qu’une supermoon ne coïncide avec une autre lune de sang. Voici comment planifier le spectacle lunaire de l’année prochaine.

Cette image composite montre la lune à différentes étapes de l’éclipse lunaire totale de la Super Flower Blood Moon à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le 26 mai 2021. (Crédit d’image: Sanka Vidanagama / NurPhoto / Getty Images)

L’éclipse lunaire totale du 16 mai 2022 – la première des deux éclipses lunaires totales en 2022 – sera visible depuis l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Afrique et certaines parties de l’Asie. La totalité, ou le moment où l’ombre de la Terre obscurcit complètement la lune, durera environ 85 minutes, selon l’heure et la date.

L’éclipse lunaire totale du 16 mai 2022 se produit juste avant que la lune n’atteigne le périgée le 17 mai. En conséquence, la pleine lune semble être plus grande et plus brillante que d’habitude – souvent appelée supermoon. Les éclipses lunaires sont aussi souvent appelées «lunes de sang» parce que la face de la lune devient rouge lorsqu’elle passe dans l’ombre de la Terre.

Image 1 sur 2 Une carte de visibilité pour l’éclipse lunaire totale du 16 mai 2022. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA) Image 2 sur 2 Une visualisation de l’éclipse lunaire totale du 16 mai 2022. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

La deuxième éclipse lunaire totale de 2022 aura lieu le 8 novembre. L’événement sera visible de certaines parties de l’Asie, de l’Australie, de l’Amérique du Nord, de certaines parties de l’Europe du Nord et de l’Est et de la plupart de l’Amérique du Sud. La totalité durera environ 85 minutes, selon l’heure et la date.

Image 1 sur 2 Une carte de visibilité pour l’éclipse lunaire totale du 8 novembre 2022. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA) Image 2 sur 2 Une visualisation de l’éclipse lunaire totale du 8 novembre 2022. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

Alors que la prochaine éclipse lunaire totale ne se reproduira pas avant le 16 mai 2022, il y aura une éclipse lunaire partielle le 19 novembre 2021, qui sera visible depuis l’Amérique du Nord et du Sud, l’Australie et certaines parties de l’Europe et de l’Asie. L’éclipse lunaire partielle durera environ 3 heures et 28 minutes, selon l’heure et la date.

Il y aura également deux éclipses solaires en 2021. Une éclipse solaire annulaire, ou «anneau de feu», se produira le 10 juin et sera visible depuis l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, avec le Canada, le Groenland et la Russie pour voir les meilleures vues . Une éclipse solaire totale se produira le 4 décembre, mais sa phase totale ne sera visible que depuis l’Antarctique.

Image 1 sur 2 Une carte de visibilité pour l’éclipse lunaire partielle du 19 novembre 2021. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA) Image 2 sur 2 Une visualisation de l’éclipse lunaire partielle du 19 novembre 2021. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

L’éclipse lunaire totale de mercredi (26 mai) représente un trifecta lunaire rare, dans lequel une pleine lune, une super lune et une éclipse lunaire totale se sont produites simultanément, et a été la première en près de six ans.

Les Skywatchers devront attendre encore 12 ans pour voir la prochaine supermoon de l’éclipse lunaire totale le 8 octobre 2033, selon la NASA et AstroPixels.com, un site d’observation du ciel géré par Fred Espenak, expert en éclipse à la retraite de la NASA.

