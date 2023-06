Misha Collins "Incroyablement déçu" Cette annulation de Gotham Knights a mis fin tôt à son histoire à deux visages

L’annulation de Chevaliers de Gotham a vu un autre projet DC sur The CW ne pas atteindre son potentiel, et une personne contrariée de le voir se terminer prématurément était Misha Collins. L’acteur a joué dans la série en tant que Harvey Dent, le personnage emblématique de Batman qui devient Two-Face, le méchant affreusement défiguré. La série étant abandonnée après une seule saison, il restait de nombreuses histoires non racontées, et Collins a déploré la sienne dans un Publication sur Twitter. Il a écrit:







« Je viens de revenir sur le réseau après avoir débranché pendant une semaine pour entendre la nouvelle que [Gotham Knights] a été annulé par [The CW] et ne pourra pas trouver une nouvelle maison. Je suis incroyablement déçu et égoïstement déçu de ne pas pouvoir explorer pleinement mon « arc de méchant », mais je suis fier du spectacle que nous avons fait et tellement reconnaissant d’avoir pu travailler avec un groupe aussi intelligent, attentionné et bon. de personnes. Je suis particulièrement fier que notre histoire de mener le bon combat nous ait également donné l’occasion de raconter des histoires diverses et inclusives. Nous avons besoin de plus de cela à l’écran, et même si cette histoire n’avance peut-être pas, je crois vraiment que cela a aidé à ouvrir cette porte un peu plus large pour que plus de personnages de tous horizons brillent. Merci, #BatBrats, pour votre soutien indéfectible. Le spectacle se termine peut-être, mais je sais que cette communauté fera briller la lumière contre les ténèbres du monde réel. En avant! »

Collins a montré avec enthousiasme une partie du travail prothétique qui était utilisé pour le transformer en Two-Face lorsque le spectacle a débuté en mars. Cependant, il semble que s’il était clairement ravi de faire partie de la production, il semble que tout le monde n’était pas d’accord avec le spectacle, et ses chiffres d’audience n’étaient clairement pas suffisants pour le voir gagner l’un de ces renouvellements très insaisissables.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En rapport: Des fans de Supernatural accusent Jonas Brothers de plagiat, Misha Collins répond







Gotham Knights était le dernier d’une longue lignée de victimes de la CW.

La CW

Au cours de la dernière année, The CW a considérablement réduit le contenu de ses émissions scénarisées. Chevaliers de Gotham l’annulation le voit rejoindre de nombreux autres spectacles de DC tels que Légendes de demain, Naomi et Le flash qui ont maintenant terminé leurs courses, certaines beaucoup plus tôt que prévu. Parallèlement à l’abattage des Arrowverseplusieurs autres émissions inédites telles que Walker : Indépendance, Les Winchesters et Kung Fu ont également mordu la poussière ces dernières semaines.

Bien qu’il existe encore une poignée d’émissions DC populaires telles que Superman et Loïs sur le réseau, il est clair que les fans d’émissions scénarisées vont vraiment devoir chercher ailleurs pour leur prochaine série alors que le réalignement des priorités du réseau se poursuit.

Pendant ce temps, ceux qui sont restés avec Chevaliers de Gotham jusqu’à présent, il reste encore deux épisodes de la série à venir, dont l’avant-dernier épisode de ce soir, « City of Owls », et la finale du 27 juin, « Night of the Owls » à venir pour compléter la série.