Misha Collins de Supernatural confirme que Castiel est gay et amoureux de Dean

Les expéditeurs de Destiel se rassemblent. Misha Collins a confirmé que Castiel était «homosexuellement amoureux» de Dean en Surnaturel.

Depuis que Castiel (Misha Collins) est apparu pour la première fois dans Surnaturel Il y a plus de 10 ans, les téléspectateurs ont émis l’hypothèse que le personnage bien-aimé nourrissait des sentiments romantiques pour Dean (Jensen Ackles). Castiel et Dean sont décrits comme les meilleurs amis de la série mais, au fur et à mesure que la série se développe, de nombreux signes indiquent que Castiel est peut-être gay et veut être plus que de simples amis avec Dean.

Dans l’épisode de la semaine dernière (16 novembre), Surnaturel semblait révéler la vérité et maintenant Misha a dissipé toute confusion.

AVERTISSEMENT: SPOILERS DE LA SAISON SUPERNATURELLE 15 CI-DESSOUS

Misha Collins confirme que Castiel est gay et amoureux de Dean dans Supernatural. Photo: @misha via Instagram, The CW

Dans «Despair», Castiel sacrifie sa propre vie pour sauver Dean. Avant de mourir, il parle de sa recherche du bonheur et du fait qu’il n’a jamais pu le trouver. Il fait également allusion à aimer Dean. Il dit: « Je n’ai jamais trouvé de réponse parce que la seule chose que je veux est quelque chose que je sais que je ne peux pas avoir. Mais je pense que je sais maintenant que le bonheur n’est pas dans l’avoir. C’est juste dans l’être. C’est juste dans le dire. «

Castiel ajoute: « Depuis que je t’ai sorti de l’enfer, sachant que tu m’as changé. Parce que tu tenais à toi, je tenais à toi. Je tenais à toi, je tenais à Sam, je tenais à Jack. Mais je me souciais du monde entier parce que de toi. Tu m’as changé, Dean. Je t’aime … Au revoir, Dean. » En d’autres termes, il confirme qu’il était toujours amoureux de Dean.

Cependant, depuis la diffusion de la scène, les fans se sont demandé si le discours de Castiel était censé être interprété de manière romantique ou non. Maintenant, Misha a confirmé que c’était le cas. S’exprimant lors de la convention en ligne DarkLight ce week-end (8 novembre), Misha a tout révélé. Il a dit: « Castiel dit à Dean qu’il l’aime et fait essentiellement de Destiel canon. »

Misha a ajouté: « Les fans paniquent après ça. Pour compliquer les choses, il meurt après ça. Donc Castiel fait sa déclaration d’amour homosexuelle puis meurt, ce qui joue dans un trope hollywoodien intemporel de ‘Tuez les gays’. Nous donnons et puis nous emportons. «

En d’autres termes, Misha reçoit les critiques entourant la mort de Castiel juste après avoir déclaré ses sentiments amoureux pour Dean. Alors que la scène se déroulait, les gens criaient Surnaturel pour les fans queerbaiting et ne pas rendre la sexualité de Castiel plus claire pendant les 12 années où il a fait partie de l’émission.

Cependant, d’autres étaient simplement heureux de voir leurs théories confirmées et maintenant Misha a fait en sorte que tout le monde sache que Castiel est gay et Destiel est canon.

Qu’as-tu pensé? La scène était-elle bonne ou trop peu trop tardive?

