Mises à jour en direct de l’événement de lancement Realme 7 et 7 Pro: configuration quad-caméra Realme 7 sports 64 MP, chipset MediaTek Helio G95, batterie 5000 mAh

Realme héberge un événement de lancement à 12h30 aujourd’hui pour lancer la nouvelle série Realme 7 en Inde. La série phare de la société est censée être dotée de la technologie de charge rapide SuperDart de 65 W. La société a également déjà annoncé que les smartphones porteraient une configuration quad-caméra 64 MP.

La société a confirmé que Realme 7 et Realme 7 Pro seront livrés avec un écran perforé. En termes de processeur, le microsite de la société révèle que le chipset utilisé dans la série Realme 7 a un score AnTuTu plus élevé que les puces Helio G85 SoC et Helio G90T.

En termes de caméra, les deux smartphones auront une configuration de caméra arrière quadruple qui abritera un objectif principal de 64 MP, un objectif ultra grand angle, un objectif macro et un objectif portrait.

En ce qui concerne la batterie, les deux smartphones prendront en charge la charge SuperDart de 65 W.

