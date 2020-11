Mises à jour de Google Maps avec un carrousel de fonctionnalités, un afflux en temps réel, etc.

Éviter les foules sera désormais un peu plus facile grâce aux nouvelles améliorations apportées à Google Maps.

Ces derniers mois, nous avons vu de nombreuses nouvelles atteindre les services Google Maps, comme le mode coronavirus, bien que ce ne soit pas la seule. De la société américaine, ils prétendent avoir ajouté près de 250 nouvelles fonctions mais, évidemment, nous ne les percevons pas comme telles. Tous ces nouveaux outils servent à offrir des informations plus précises dans un scénario aussi évolutif que l’actuel.

En ce sens, dans les semaines à venir, nous percevrons des changements importants dans l’application, notamment par rapport à cela des informations qui nous aident à nous déplacer de manière plus sûre dans les villes.

Mise à jour de la couche Covid

La couche covid susmentionnée sera la première à bénéficier de la gamme de nouvelles fonctions à venir. Cela affichera, à la fois sur les appareils IOS et Android, plus d’informations telles que nombre d’infections enregistrées dans une zone spécifique depuis le début de la pandémie ou des liens directs avec contacter les autorités locales.

Pour le résident habituel d’une ville, cela peut ne pas être aussi intéressant que pour quelqu’un qui passe quelques jours, puisque cette personne n’a pas à connaître ce type de détail d’un endroit où elle ne vit pas. Google vous facilitera la tâche et tout sera là, sur Google Maps.

Facilité d’éviter les foules

Depuis un certain temps, Google Maps fournissait déjà des informations sur l’occupation d’une ligne de bus ou de métro sur la base d’estimations de comportements courants. Maintenant, l’application ira plus loin et offrira informations en temps réel sur l’afflux des transports publics, caractéristique fondamentale pour éviter les foules indésirables.

Pour fournir ces informations, Google Maps utilisera des rapports d’utilisateurs en direct, les informations en temps réel sont donc limitées au moment où les données sont disponibles.

En plus de tout cela, Google a également annoncé qu’il développait une fonctionnalité qui permettra à ses utilisateurs de visualiser le les détails de vos prochaines réservations de restaurant.

