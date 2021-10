Mises à jour Cyberpunk 2077 et DLC gratuit poussés en 2022, sans surprise

CD Projekt Red a mis à jour sa désormais tristement célèbre feuille de route pour le contenu Cyberpunk 2077. Auparavant, le graphique répertoriait diverses mises à jour gratuites et DLC pour 2021, mais l’image récemment modifiée confirme maintenant que tout a été repoussé à 2022. Aucune surprise, étant donné que nous sommes presque en novembre et que la version de nouvelle génération du jeu était officiellement retardé plus tôt ce mois-ci.

Pour autant que nous le sachions, ces prochains packs DLC seront toujours gratuits pour tous les joueurs – tout comme l’édition PlayStation 5 susmentionnée de Cyberpunk 2077, si vous possédez déjà le jeu sur PS4. À ce stade, cependant, nous espérons simplement que CD Projekt Red pourra livrer. Si le développeur remplit vraiment sa part de l’accord, Cyberpunk pourrait être dans un état bien, bien meilleur à cette époque l’année prochaine.

Souhaitez-vous toujours le meilleur pour Cyberpunk 2077, ou vous en souciez-vous depuis longtemps ? Rêvez d’un avenir meilleur dans la section commentaires ci-dessous.