mise aux enchères de Super Mario Bros.3

Pourquoi accordons-nous cette valeur à la collecte?

Parfois, je ne peux m’empêcher d’être surpris quand je lis les gros titres sur les prix que certains objets de collection peuvent atteindre dans le monde, surtout quand on regarde les choses rétro. Peut-être vous souvenez-vous il y a un peu plus de quelques mois, lorsque, en pleine pandémie, Super mario C’était une nouvelle pour avoir mis aux enchères un exemplaire original scellé au prix ridicule de cent quatorze mille dollars. Record absolu pour le montant payé pour un jeu vidéo, ou du moins c’était jusqu’à vendredi dernier lorsque son petit frère le lui a pris. Rien de plus et rien de moins qu’une centaine cinquante-six mille dollars pour une copie parfaitement scellée de Super Mario Bros.3 avec le mot Bros. gauche au lieu de centré. Une étape importante sur laquelle je ne peux pas m’interroger … Cela en vaut-il vraiment la peine?

Sans entrer dans l’embarras capitaliste, nous pouvons confirmer que oui, cela en vaut évidemment la peine. Un produit a une valeur correspondant au prix maximum qu’une personne est prête à payer pour cela, et dans ce cas, le pic est celui. Cependant, ma question va dans l’autre sens: Vaut-il la peine de payer pour ça? J’adore collectionner rétro parce que j’aime jouer à mes anciennes consoles, m’en occuper et les avoir sur mon étagère pour, de temps en temps, profiter du jeu que je veux. Mais si le produit est scellé – c’est-à-dire qu’il est neuf – et que vous n’allez pas le jouer … À quelle position cela relègue-t-il le jeu? N’est-ce pas un produit destiné à la consommation et au plaisir de l’utilisateur? Nous nous sommes plaints lorsque Nintendo a décidé de sortir Super Mario 3D All-Stars comme une édition limitée, mais au final c’est de notre faute. Nous payons pour des éditions collector limitées qui incluent finalement quelques autres choses qui sont reléguées sur une étagère en tant qu’exposition. Si une cartouche Super Mario Bros.3 cela peut coûter ces atrocités, le fait de limiter le nombre d’unités au sein de l’entreprise donne déjà cette valeur, en plus de créer un besoin pour l’utilisateur: “si vous ne l’achetez pas maintenant, vous le perdrez“.

Plusieurs fois on oublie ça le jeu vidéo, malgré son universalité en tant que produit en raison du caractère répandu du médium, n’est rien de plus qu’un objet de loisir superflu. On peut vivre sans jeux vidéo, mais on n’y pense pas souvent grâce à notre position privilégiée. Statut que vous, le lecteur, comme moi, avez au sein de cette société et qui nous permet de profiter d’une part du temps libre qui est tenu pour acquis que nous devons avoir pour le consacrer à notre passe-temps et d’autre part de la capacité économique nécessaire pour débourser des sommes d’argent dans un produit de loisirs aussi cher que le jeu vidéo. Mon partenaire Antonio l’a déjà commenté lorsque la polémique de Kotaku sur le Playstation 5. Un article sur Kotaku où, à la fin d’un la revue technique, l’éditeur a souligné que Nous ne devrions pas nous sentir mal de ne pas pouvoir avoir de console de sortie car il y a beaucoup de circonstances personnelles et le monde est un endroit très compliqué en ce moment. Je partage pleinement cette thèse.

Nous oublions à plusieurs reprises ce qui se passe au-delà de notre environnement personnel. Souvenons-nous d’une chose: les éditions collector de jeux vidéo sont nées comme une réponse capitaliste au fait que les élites sociales cherchent plus que de simples joueurs pour montrer leur statut. “Pourquoi devrais-je, moi qui ai plus de prestige économique que vous, me contenter du même produit? “. D’où des choses folles comme la vente d’une édition collector de Grille 2 dans lequel pour cent quatre-vingt mille dollars nous pourrions acheter le jeu … et accessoirement une combinaison de pilote, des gants, un casque et la voiture qui apparaissaient sur la couverture. C’est une entreprise au final: si vous avez de l’argent, vous pouvez le dépenser, c’est aussi simple que cela. D’où ma question initiale: vaut-il la peine de payer ces énormes sommes d’argent ou s’agit-il simplement d’une dépense en capital pour prouver quelque chose? Se sentir plus «gamer», plus fan d’un produit, cela équivaut-il à dépenser plus d’argent?

Au final, vous savez qu’il se retrouvera sur l’étagère (ou dans le garage) comme le reste des éditions spéciales, des jeux et autres accessoires qui ornent notre chambre. Parce que nous sommes tous coupables de cette situation, mais surtout, parce que nous vivons dans cette situation. Celui d’un capitalisme qui nous a mangés, qui nous a façonnés à son image et à sa ressemblance, qui nous encourage à consommer des produits esthétiques, utilisant des astuces pour attaquer nos cœurs sans nous laisser le temps de réfléchir au pourquoi. C’est le système, les gars, et je suis le premier à y entrer, même si je pense Nous pouvons nous arrêter un instant et, en tant qu’utilisateurs, apprendre à évaluer ce que les objets de collection valent la peine et, surtout, si nous pouvons vraiment nous permettre de payer cet argent. ou à court terme, il sera nécessaire de couvrir un réel besoin vital.