Mise au rebut du téléviseur : que faire du vieux téléviseur ?

Vous avez acheté un nouveau téléviseur et souhaitez maintenant vous débarrasser de l’ancien téléviseur ? L’ancienne boîte ne doit en aucun cas être jetée dans les ordures ménagères. Dans ce guide, nous vous expliquons comment vous débarrasser correctement et correctement de votre ancien téléviseur.

De nombreux acheteurs se posent la question avant d’acheter un nouveau téléviseur : où se débarrasser de l’ancien téléviseur ? Qu’il s’agisse d’un ancien téléviseur à tube ou d’un écran plat haute résolution, les appareils électroniques ne font pas partie des déchets ménagers. Ce n’est pas seulement interdit, mais dans la plupart des cas, cela risque d’échouer en raison de la taille seule.

Cependant, il n’est pas si difficile de se débarrasser de votre ancien téléviseur. Nous allons maintenant révéler les options dont vous disposez pour cela.

Éliminer la Smart TV ? Supprimez les données personnelles ! Quelle que soit l’option que vous choisissez pour vous débarrasser du téléviseur, s’il s’agit d’un téléviseur intelligent, nous vous recommandons fortement de supprimer vos données personnelles et, par précaution, de réinitialiser le téléviseur à son état d’usine. De cette façon, vous ne risquez pas que des données sensibles tombent entre de mauvaises mains.

Élimination des téléviseurs : centre de recyclage ou retour au revendeur

Si vous souhaitez vous débarrasser d’un téléviseur cassé ou obsolète, la cour de recyclage est une bonne option. Vous pouvez déposer gratuitement les téléviseurs et autres appareils électroniques dans les centres de recyclage. Une recherche rapide sur Internet suffit généralement pour trouver un centre de recyclage près de chez vous.

Les points de collecte s’assurent ensuite que les appareils sont démontés, que les métaux précieux de valeur sont réintroduits dans le cycle des matières premières et que les substances nocives pour l’environnement sont correctement éliminées. De cette façon, vous contribuez également à la durabilité et à la protection de l’environnement.





Les centres de recyclage s’occupent de l’élimination professionnelle des vieux téléviseurs.



Image : © Adobe Stock / Pololia 2021



Si vous n’avez aucun moyen de transporter votre téléviseur vers un centre de recyclage ou de recyclage, vous pouvez contacter votre ville ou votre municipalité pour savoir si les anciens appareils électriques peuvent être récupérés directement chez vous, par exemple les jours de déchets dangereux. Mais il est important que vous vous renseigniez sur les ordures que vous avez emportées avec vous avant de simplement mettre votre téléviseur dans la rue.

Alternativement, vous pouvez également retourner votre ancien appareil aux détaillants électriques. Depuis 2015, les commerçants doivent reprendre gratuitement les anciens appareils électriques et les recycler de manière professionnelle sous leur propre responsabilité. Incidemment, cela s’applique également aux appareils électriques que vous n’avez pas achetés auprès du revendeur respectif. Avec cette variante également, les appareils électriques sont démantelés et des ressources précieuses sont alors réintroduites dans le cycle des matières premières pour la construction de nouveaux appareils.

Vendre, donner ou donner des téléviseurs

Si votre téléviseur est encore un modèle plus récent qui fonctionne toujours parfaitement, il serait dommage que l’appareil finisse dans la ferraille électronique. Au lieu de cela, vous pouvez également essayer de trouver un nouveau propriétaire pour l’appareil.

Chez les brocanteurs, les brocantes ou les plateformes de vente en ligne, vous trouverez forcément des personnes intéressées par votre ancien téléviseur. Les deux parties gagnent à vouloir se débarrasser de votre ancien téléviseur : l’acheteur reçoit un nouvel appareil et vous gagnez quelques euros de plus sur l’affaire.





Votre ancien téléviseur est-il encore en bon état ? Alors les enfants d’amis ou de la famille sont sûrs d’être heureux d’un nouveau téléviseur.



Image : © stock.adobe.com / tanaonte 2020



Alternativement, vous pouvez demander à votre cercle d’amis et de connaissances si quelqu’un recherche actuellement un téléviseur. Peut-être que le téléviseur d’un ami est tombé en panne récemment ou que les enfants de la famille sont maintenant assez grands pour avoir leur propre téléviseur dans leur chambre. Dans de tels cas, vous pouvez rapidement vous débarrasser de votre ancien téléviseur en cadeau.

Enfin, vous avez toujours la possibilité de faire don de l’ancien appareil à une organisation à but non lucratif. Ils en sont souvent très contents et certains prennent aussi la télé chez vous.

Vous n’avez pas encore acheté de nouveau téléviseur ? Réservez les anciens appareils avec vous lors de la commande

Si vous envisagez simplement d’acheter un nouveau téléviseur et de remplacer l’ancien par celui-ci, vous disposez d’une troisième option extrêmement pratique pour vous débarrasser de votre téléviseur. Si vous commandez le téléviseur en ligne et que vous le faites livrer à votre domicile via une société de transport, de nombreux revendeurs vous proposent également d’emporter vos anciens appareils avec vous pendant le processus de commande. Incidemment, cela s’applique non seulement aux téléviseurs, mais également à de nombreux autres appareils électriques et est même souvent gratuit.

Lorsque votre nouveau téléviseur est livré, la société de transport emballe votre ancien téléviseur dans son camion, puis ramène l’appareil au revendeur, où il est recyclé de manière professionnelle. La seule chose importante ici est que votre ancien téléviseur soit prêt à être récupéré lors de la livraison du nouvel appareil.

