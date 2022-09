Mise à niveau en solo : images A-1 pour gérer la production d’anime

L’adaptation animée de »seulement nivellement » vient d’annoncer son studio de production, révélant également de nouveaux designs pour le protagoniste de l’histoire. Lors de l’événement de Festival en ligne Aniplex 2022il a été annoncé que »Solo Leveling » sera produit par Photos A-1une société de support d’Aniplex.

La société est connue pour produire d’autres anime tels que » Your Lie in April », » The Seven Deadly Sins » et » Sword Art Online ». Avec »Solo Leveling », A-1 produira »Mashle » et »NieR : Automates Ver1.1a », de nouveaux programmes qui ont été annoncés lors du même événement. De plus, les fans ont eu un premier aperçu du travail des créations du personnage principal de l’anime, Sung Jinwoo.

En juillet, Crunchyroll a annoncé l’adaptation animée du webcomic à succès » Solo Leveling », révélant une bande-annonce présentant des scènes clés du matériel source telles que Jinwoo commandant son armée d’ombres. Au moment de l’annonce, l’illustrateur de la BD, dubu, a exprimé à quel point il était excité de voir la pièce animée. Malheureusement, l’artiste ne pourra jamais voir le projet fini, décédé en juillet dernier des suites d’une hémorragie cérébrale.

L’histoire suit un monde où des monstres émergent de portails connus sous le nom de Gates, avec une nouvelle classe d’humains connus sous le nom de Hunters chargés de faire face aux menaces, chacun classé selon ses capacités.

Le protagoniste de l’histoire, Sung Jinwoo est un chasseur de rang E, étant le plus faible du monde entier. Cependant, il a la chance de changer sa vie lorsqu’il tombe sur un programme appelé le système, qui lui permet de devenir progressivement plus fort sans aucune limite. Mais ce pouvoir l’obligera à combattre plus d’ennemis pour protéger le monde.

Écrit par chugong, »Solo Leveling » est sorti en tant que roman Web qui a été sérialisé sur la plateforme numérique de fiction et de bandes dessinées de Kakao KakaoPage en 2016. Le webcomic a remporté un succès mondial, avec sa sortie coréenne originale enregistrant plus de 48 millions de visites jusqu’en juillet. L’histoire de la bande dessinée s’est terminée avec 179 chapitres en décembre 2021.

L’anime de »Solo Leveling » sera réalisé par Shunsuke Nakashige et mis en musique par Hiroyuki Sawano, le compositeur connu pour avoir composé les thèmes de »L’attaque des Titans ». Tomoko Sudo sera en charge de la conception des personnages. Sa première est prévue pour 2023.