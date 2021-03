Mise à jour vers Android 11 des mobiles LG: c’est le calendrier officiel en Europe

Cela a pris du temps, mais LG a finalement confirmé quels téléphones de son catalogue recevront la mise à jour vers Android 11.

C’est clair que LG Ce n’est pas la marque la plus rapide à mettre à jour ses téléphones vers Android 11. En fait, à ce stade en 2021, un seul de ses téléphones a reçu la mise à jour – le LG Velvet, et il n’est disponible que dans plusieurs régions. Malgré cela, l’entreprise poursuit sa planification et a maintenant annoncé le calendrier des mises à jour d’Android 11 pour vos appareils.

Il l’a fait via sa page Web d’assistance, et il inclut le liste avec les mobiles LG qui recevront Android 11, et les dates estimées auxquelles ils le feront. Ce calendrier fait référence au plans de mise à niveau de la marque en EuropeDonc, si vous vivez dans une région différente, la mise à jour arrivera probablement à une date différente.

Les téléphones LG qui seront mis à jour vers Android 11, et quand ils le seront

La la liste n’est pas particulièrement longue en termes de modèles. LG a confirmé que il y aura 7 mobiles LG qui seront mis à jour vers la version la plus récente du système d’exploitation, en commençant par le Velours 5G, qui le fera en avril. De cette façon, la liste est la suivante:

LG Velvet 5G – avril 2021

– avril 2021 LG G8X – deuxième trimestre 2021

– deuxième trimestre 2021 LG Velvet 4G – deuxième trimestre 2021

– deuxième trimestre 2021 LG G8 – troisième trimestre 2021

– troisième trimestre 2021 LG Wing – quatrième trimestre 2021

– quatrième trimestre 2021 LG K52 – quatrième trimestre 2021

– quatrième trimestre 2021 LG K42 – quatrième trimestre 2021

Il est frappant, surtout, que les propriétaires du LG Wing, un mobile dont le prix d’origine était supérieur à 1000 euros, doivent attendre le dernier trimestre de l’année pour pouvoir profiter des changements et améliorations introduits par Android 12. Il est également étonnant que le LG V60, un haut de gamme lancé début 2020, ne soit pas présent sur cette liste.

Et c’est encore plus frappant quand c’est LG lui-même qui a annoncé il y a plusieurs années l’ouverture de son premier centre logiciel mondial, à travers lequel il aspirait à ** réduire considérablement l’attente entre l’arrivée de chaque nouvelle version du système. mobiles.

