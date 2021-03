Mise à jour vers Android 11 de tous les téléphones Realme: consultez le calendrier

Android 11 pour les mobiles realme: ce sont tous les modèles qui vont être mis à jour, et quand ils le seront.

On ne peut pas dire que Realme est la société la plus rapide à mettre à jour ses smartphones vers Android 11.

La société tente depuis un certain temps d’apporter la dernière version d’Android sur ses téléphones, mais aujourd’hui, seuls certains ont realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Cependant, la marque chinoise continue de travailler dessus, et après avoir présenté son nouveau realme 8 Pro au monde, la société a publié son feuille de route dans lequel la Date d’arrivée Android 11 à vos appareils.

Les téléphones Realme qui vont être mis à jour vers Android 11 (et quand ils le seront)

La feuille de route en question a été publiée par l’entreprise sur son forum officiel. Dans celui-ci, le dates de sortie de la version préliminaire de realme UI 2.0 pour certains de vos mobiles au cours des prochains mois. La liste est la suivante:

realme C3 – mars 2021

– mars 2021 realme narzo 10A – mars 2021

– mars 2021 realme X7 Pro – avril 2021

– avril 2021 realme X7 – mai 2021

– mai 2021 realme C15 Édition Qualcomm – mai 2021

– mai 2021 realme X – juin 2021

– juin 2021 realme XT – juin 2021

– juin 2021 realme 3 Pro – juin 2021

– juin 2021 realme 5 Pro – juin 2021

– juin 2021 realme narzo 20A – juin 2021

– juin 2021 realme narzo 30 Pro – troisième trimestre 2021

– troisième trimestre 2021 realme narzo 30A – troisième trimestre 2021

Comme je l’ai dit, il s’agit de la date d’arrivée de la version Accès anticipé de la mise à jour, et non la dernière OTA qui devrait arriver dans les terminaux quelques semaines plus tard.

realme UI 2.0 est maintenant disponible pour realme 7

Il est à noter que le dernier modèle à recevoir la version bêta de realme UI 2.0 a été le realme 7.

Depuis le 25 mars dernier, les propriétaires de l’appareil peuvent déjà inscrivez-vous pour tester la dernière version d’Android, en téléchargeant la mise à jour depuis le site officiel de l’entreprise et en l’installant manuellement, ou en suivant ces étapes:

Assurez-vous que le mobile dispose d’au moins 60% de batterie et d’au moins 5 Go de stockage disponible. Accédez aux paramètres mobiles, puis à « Mise à jour du logiciel ». Appuyez sur l’icône des paramètres et activez l’option «version d’essai». Entrez les détails nécessaires et acceptez les invites.

À la fin du processus, l’avis apparaîtra indiquant qu’il y a une nouvelle mise à jour disponible, qui peut être téléchargé et installé automatiquement.

Rubriques connexes: Android 11, téléphones, Realme

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂