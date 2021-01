Mise à jour TV: voici comment cela fonctionne avec Samsung, LG, Philips, Sony et Panasonic

La plupart des téléviseurs ont des logiciels que vous pouvez mettre à jour – par exemple, pour obtenir de nouvelles fonctions ou des corrections de bogues. Nous vous expliquons comment installer les dernières mises à jour TV sur vos téléviseurs Samsung, Philips, LG et d’autres fabricants.

Installer la mise à jour sur Samsung TV

Samsung: installez la mise à jour TV – c’est ainsi que cela fonctionne

Vous pouvez essentiellement mettre à jour votre Samsung Smart TV de deux manières: soit directement via l’interface utilisateur du téléviseur, soit en connectant une clé USB.

Mettez à jour le micrologiciel directement à partir du téléviseur Samsung:

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.

Appuyez maintenant sur le bouton «Menu» de votre télécommande: «Assistance> Mise à jour du logiciel».

Ici, vous pouvez vérifier si un nouveau logiciel est disponible pour votre téléviseur et l’installer.

Si vous n’avez pas de bouton de menu sur votre télécommande, appuyez sur le bouton d’accueil à la place: « Accueil> Paramètres> Assistance> Mise à jour du logiciel ».

Installez le firmware via une clé USB:

La clé USB doit être vide et formatée en NTFS ou exFAT.

La taille de l’espace de stockage dépend de la taille de la mise à jour.

Saisissez le nom du modèle de votre téléviseur à l’adresse http://www.samsung.com/de/support pour pouvoir télécharger le logiciel correspondant.

« MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS> Téléchargements ».

Cliquez derrière « Mise à niveau du fichier (type USB) Version XXXX.X « vers » Téléchargements « pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur.

Ouvrez le fichier que vous venez de télécharger et décompressez-le sur votre clé USB.

Insérez maintenant la clé USB dans un port USB libre de votre téléviseur.

Si la clé contient un fichier AUTO_FLAG, la requête automatique commence après un court laps de temps si vous souhaitez installer le nouveau firmware. Dans ce cas, confirmez le processus.

Si la mise à jour ne démarre pas automatiquement, continuez comme suit: « Menu> Assistance> Mise à jour du logiciel ». Selon votre modèle, cliquez sur «Mettre à jour via USB» ou «Mettre à jour maintenant».

Confirmez la question de savoir si la clé USB connectée doit être recherchée avec « Oui ».

Installez la mise à jour sur LG TV

Voici comment installer une mise à jour TV sur les appareils LG.

Vous pouvez également mettre à jour les téléviseurs LG, le signal de mise à jour peut être fourni via un réseau ou un signal d’antenne. Si le téléviseur n’est pas connecté à Internet, la mise à jour peut également être téléchargée et installée manuellement. Dans ce cas, vous devez télécharger le micrologiciel sur le site Web de LG et l’enregistrer sur une clé USB. Branchez ensuite la clé USB dans le port USB de votre téléviseur.

Installez le micrologiciel via LG TV: Smart TV (pas de webOS!):

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur: « Paramètres> Configuration> Assistance> Mise à jour du logiciel> OK ».

Pour Smart TV avec système Netcast:

Appuyez sur le bouton Smart ou Paramètres de votre télécommande: « Assistance> Mise à jour du logiciel> Vérifier la mise à jour de la version ».

Pour Smart TV avec système webOS:

Appuyez sur le bouton Accueil ou Paramètres de la télécommande: «Paramètres avancés> Général> À propos de ce téléviseur> Rechercher les mises à jour».

Installez la mise à jour sur le téléviseur Philips

Mise à jour pour les téléviseurs Philips équipés d’Android TV – vous devez le savoir.

Pour installer une mise à jour Smart TV pour votre téléviseur Philips, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande: « Tous les paramètres> Mises à jour du logiciel> Rechercher les mises à jour> Par USB ou Internet> Démarrer> Accepter ».

Le processus prend entre 5 et 15 minutes. Entre et après la fin de la mise à jour, l’écran devient noir pendant quelques secondes – c’est normal. Le logo Philips sera alors affiché sur le téléviseur; après un redémarrage, votre téléviseur aura le dernier logiciel.

Installer la mise à jour sur le téléviseur Panasonic

C’est ainsi que fonctionne l’installation de mise à jour pour les téléviseurs Panasonic.

Avec les téléviseurs Panasonic, vous recevez automatiquement une notification après l’ouverture d’une application si un nouveau logiciel est disponible pour votre téléviseur. Vous pouvez démarrer le téléchargement et l’installation directement à partir de cette fenêtre de notification. Vous pouvez vérifier la version actuellement installée sur votre téléviseur comme suit.

Installer via une clé USB:

« MENU> CONFIGURATION> Menu système> Informations système ou sur les appareils plus récents MENU> Aide> Informations système « .

Ici, vous pouvez maintenant noter la version du firmware. Vous pouvez télécharger le dernier micrologiciel Panasonic à partir de cette page.

Le fichier téléchargé doit maintenant être décompressé sur l’ordinateur et transféré sur une clé USB.

La clé USB doit ensuite être insérée dans le téléviseur allumé, le processus de mise à jour démarre automatiquement.

Une fois l’installation terminée, le téléviseur redémarrera.

Installez la mise à jour sur Sony TV

Comment mettre à jour les téléviseurs Sony.

Instructions pour les modèles avec Android TV:

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande: Aide> Mise à jour du logiciel système.

Sois sûr que « Vérifier automatiquement les mises à jour « est activé ou » Téléchargement automatique du logiciel « est réglé sur » Oui « .

Le téléviseur recherchera désormais automatiquement les mises à jour et les proposera pour l’installation.

Avant de faire cela, vous devrez peut-être accepter la politique de confidentialité de Sony afin de recevoir des mises à jour logicielles sur Internet.

Pour les téléviseurs Sony sans Android TV:

Appuyez sur le bouton d’accueil de votre télécommande.

S’il y a un point d’interrogation dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez-le, sinon appuyez sur « Paramètres ».

Choisissez, selon le modèle, « Assistance clientèle, configuration ou assistance produit.

« Mise à jour du logiciel> Réseau> Oui / OK ».

Installation via USB:

Téléchargez le micrologiciel de votre modèle sur le site Web de Sony.

Chargez ensuite le micrologiciel sur une clé USB et insérez-le dans le port USB de votre téléviseur.