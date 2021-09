Mise à jour sur les meurtres de Murdaugh : Alex Murdaugh a-t-il coupé ses propres pneus ?

Alors que l’affaire des meurtres de la famille Murdaugh continue de tourner en rond, de plus en plus de détails émergent sur la récente fusillade d’Alex Murdaugh.

L’éminent avocat de Caroline du Sud aurait reçu une balle dans la tête samedi après-midi moins de trois mois après que sa femme, Margaret, et son fils, Paul, aient été abattus au pavillon de chasse de la famille à Islandton.

Murdaugh se serait arrêté pour enquêter sur une crevaison lorsqu’il a été abattu par un agresseur inconnu. Il a subi une blessure superficielle à la tête mais devrait se rétablir.

Maintenant, alors que la police enquête sur la fusillade et les nombreuses théories sur l’affaire compliquée, elle a retracé des preuves cruciales jusqu’à Alex Murdaugh lui-même.

Alex Murdaugh a-t-il crevé ses propres pneus ?

Le couteau utilisé pour couper les pneus de Murdaugh a été attribué à Murdaugh lui-même, selon « plusieurs sources proches de l’enquête ».

Les sources n’ont pas dit si elles pensaient que Murdaugh avait coupé son propre pneu, où le couteau avait été récupéré ou comment ils l’avaient retracé jusqu’à Murdaugh.

La voiture d’Alex Murdaugh aurait eu des pneus « runflat ».

Selon des sources, il y a plusieurs trous dans l’histoire des crevaisons de Murdaugh – pas seulement les trous dans ses pneus.

L’avocat aurait changé un pneu au bord d’une route rurale du comté de Hampton lorsqu’il a été abattu par un tireur en voiture.

Cependant, son véhicule utilitaire sport Mercedes-Benz GLS était équipé de pneus à mobilité prolongée qui lui permettent de rouler sur des plats, selon des sources affirmant être familières avec l’incident.

Ces pneus permettent aux véhicules de parcourir jusqu’à 50 miles avec peu ou pas de pression des pneus en raison de la présence d’un flanc renforcé.

Ces sources affirment également que la voiture n’est pas livrée avec une roue de secours, il n’y aurait donc eu aucune raison pour que Murdaugh tente de changer la crevaison.

Murdaugh est accusé de « détournement de fonds » de son cabinet d’avocats.

Le cabinet d’avocats de Murdaugh – qui a été ouvert par son arrière-grand-père – a ouvert une enquête sur les fonds qu’ils prétendent que Murdaugh aurait pu prendre.

On ne sait pas combien d’argent a été pris ou à quoi il a été utilisé, mais la licence de la loi de Murdaugh a été suspendue en attendant l’enquête.

Quelques jours après avoir été abattu, Murdaugh a annoncé qu’il avait démissionné de l’entreprise et s’était inscrit en cure de désintoxication pour toxicomanie.

Maggie et Paul Murdaugh ont été assassinés en juin.

En juin, Alex Murdaugh a découvert les corps de sa femme et de son fils de 22 ans dans le pavillon de chasse de la famille.

Murdaugh a d’abord été nommé personne d’intérêt, mais la police a déclaré que son alibi avait été vérifié alors qu’il rendait visite à son père au moment de leurs meurtres.

On pense que la famille a une longue liste d’ennemis potentiels et est accusée d’être liée à la mort d’au moins trois autres personnes – des morts qui pourraient en avoir fait des cibles.

Au moment de sa mort, Paul faisait face à un procès pour délit de conduite de bateau dans le cadre d’un accident qui a tué une femme de 19 ans en 2019.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.