Mise à jour sur les meurtres de Murdaugh : 3 décès liés à la famille

Plus tôt ce mois-ci, une famille influente de Caroline du Sud, la famille Murdaugh, s’est retrouvée au centre d’un horrible mystère de meurtre réel.

Richard Alex Murdaugh a retrouvé sa femme, Margaret « Maggie » Murdaugh, 52 ans, et son fils, Paul Murdaugh, 22 ans, après que les deux aient été abattus dans le vaste pavillon de chasse familial de 1 770 acres à Islandton, en Caroline du Sud.

Alex Murdaugh, 52 ans, est avocat et arrière-petit-fils de Randolph « Buster » Murdaugh, Jr., le premier procureur en chef élu dans la région de Low Country de Caroline du Sud.

Lui, son père Randolph Murdaugh, IV, et son grand-père Randolph Murdaugh, III, sont associés du prestigieux cabinet d’avocats Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick, connu par les habitants sous le nom de PMPED.

Après avoir trouvé sa femme et son fils morts le 7 juin, Alex a appelé le 911 à 22 h 07. L’heure de leur décès se situerait quelque part entre 21 h et 21 h 30.

Les autorités n’ont procédé à aucune arrestation ni nommé de suspects à l’époque, cependant, les meurtres ont alimenté de nouvelles spéculations sur l’histoire enchevêtrée de la puissante famille dans la région qui pourrait avoir été liée au crime.

Plus récemment,

Qui sont les autres personnes dont la mort peut être liée aux meurtres de la famille Murdaugh ?

La mort de trois personnes en plus de Maggie et Paul Murdaugh est désormais potentiellement liée à l’affaire : Mallory Beach, un jeune de 19 ans décédé dans un accident de bateau impliquant Paul Murdaugh ; Stephen Smith, un jeune de 19 ans dont la mort était à l’origine attribuée à un délit de fuite, mais on pense maintenant qu’il s’agit peut-être d’un crime haineux ; et Gloria Satterfield, 57 ans, la gouvernante de Murdaugh qui est décédée dans ce qui a été qualifié d’accident de « trébuchement et chute ».

Qui est Mallory Beach ?

Avant sa mort, Paul Murdaugh avait été libéré de prison avec une caution de 50 000 € après qu’un accident de bateau en état d’ébriété a entraîné la mort de Mallory Beach, 19 ans.

Murdaugh conduisait le bateau de son père sur Archers Creek avec cinq autres amis, Beach étant l’un d’entre eux, lorsque Paul a accidentellement enfoncé le bateau dans un pilotis, éjectant les six jeunes.

Beach était le seul passager qui n’a pas survécu à l’accident de bateau.

Selon des documents juridiques, Murdaugh était « hautement ivre », « ivre » et « belliqueux » la nuit de sa mort.

Selon les autres personnes sur le bateau, Murdaugh s’est battu physiquement avec sa petite amie de l’époque, Morgan Doughty, et il laissait souvent la barre du bateau alors qu’il était encore en mouvement. Il a été dit que Murdaugh a giflé Doughty, lui a craché au visage et l’a poussée.

Le détective de la South Carolina Highway Patrol, Todd Proctor, a déclaré: «Je pense que c’est une situation lorsque vous grandissez et que votre famille est assez médiatisée et que vous vous en sortez avec certaines choses à cause de votre nom de famille. Vous devenez invincible d’une certaine manière et vous obtenez un peu d’alcool et vous pensez que vous êtes intouchable », en ce qui concerne l’implication de Paul Murdaugh.

La mère de Beach a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre la société qui a vendu de l’alcool à Murdaugh, le père de Murdaugh et le frère de Murdaugh, Richard Alexander Jr., connu sous le nom de « Buster », qui a donné à Murdaugh sa carte d’identité à utiliser ce jour-là.

L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête et au moment de sa mort, Paul Murdaugh faisait face à des accusations de crime de navigation sous influence ayant entraîné la mort de Beach.

La semaine dernière, cependant, un avocat représentant la famille Beach a déclaré que la police avait tenté de manière inappropriée d’influencer l’enquête initiale sur l’accident. Aucun des passagers n’a été soumis à des tests de sobriété après l’accident et il était à l’origine indéterminé qui conduisait le bateau à l’époque.

L’oncle de Paul, John Marvin Murdaugh, a également révélé que son neveu avait reçu des menaces de mort en ligne avant son meurtre.

Une audience pour l’accident a été reportée « en raison des meurtres », a déclaré l’avocat de la famille Beach à Inside Edition.

Qui est Stephen Smith ?

La mort de Stephen Smith, 19 ans, a été initialement déclarée délit de fuite en 2015 lorsque son corps a été retrouvé au milieu d’une route à 15 miles de la cabane de chasse de Murdaugh.

Photo : Facebook

Son corps semblait avoir été gravement battu, avec un « trou béant de 7,25 pouces sur le côté droit de son front ».

De plus, il a été rapporté que sa « tête était déformée par une force contondante… Son épaule droite était partiellement disloquée. Des coupures et des contusions parsemaient sa main droite ».

La mère de Smith, Sandy, a soutenu que son fils ouvertement homosexuel n’était pas impliqué dans un simple délit de fuite, mais qu’il avait plutôt été victime d’un crime haineux.

Le Daily Mail a révélé que lors de l’enquête initiale sur la mort de Smith, les enquêteurs n’avaient trouvé aucune preuve d’un accident de voiture.

Il a également été révélé que le dossier de Smith avait été rouvert après que les enquêteurs eurent reçu des informations affirmant que Smith avait eu une relation avec le frère aîné de Paul, Buster, 26 ans.

Initialement, les enquêteurs ont déclaré qu’ils pensaient que Smith avait été heurté par un véhicule, mais les autorités n’étaient pas d’accord sur la cause réelle de sa mort. L’affaire est devenue froide, avec peu ou pas d’enquêtes supplémentaires.

Le rapport original de l’incident déclare: « La victime a été retrouvée au milieu de Sandy Run Road, décédée d’une sorte de traumatisme contondant à la tête. »

Le rapport a également noté que les autorités « n’ont vu aucun débris de véhicule, aucune trace de dérapage ou blessure correspondant à une personne heurtée par un véhicule ».

Alors que la mort a été jugée comme un possible délit de fuite, un rapport du coroner du 8 juillet 2015 a indiqué que Smith avait une blessure par balle à la tête et des blessures défensives aux mains.

Selon le rapport du coroner, le décès a été qualifié d’homicide.

Après avoir été informée que le dossier de son fils serait rouvert en raison des informations reçues sur la relation présumée de Smith et Buster Murdaugh, Sandy a déclaré à ABC News 4 : « Nous attendons cela depuis toujours. Stephen a toujours été mis en veilleuse. C’est comme si personne ne cherchait de réponses. Stephen n’a pas eu de justice.

Qui est Gloria Satterfield ?

En 2018, Alex Murdaugh, le père de Paul, a réglé une plainte pour décès injustifié concernant le décès de Gloria Satterfield, 57 ans.

Les documents judiciaires ne disent pas où le décès s’est produit ni comment elle a connu la famille Murdaugh, mais ils ont indiqué qu’elle est décédée après un « trébuchement et une chute ».

La nécrologie de Gloria a déclaré que Satterfield aimait Alex et Maggie Murdaugh comme s’ils étaient sa propre famille.

Des sources proches de l’affaire ont révélé que Satterfield était la gouvernante de la famille Murdaugh.

Alex Murdaugh était le seul défendeur répertorié dans le règlement, et son fournisseur d’assurance a finalement payé 500 000 € pour la responsabilité personnelle en raison d’un décès injustifié.

