Mise à jour Samsung: d’anciennes galaxies aussi chics que le S21 ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Samsung continue de publier l’interface utilisateur One UI 3.1 introduite avec le Galaxy S21 5G sur les appareils plus anciens également. Nous vous expliquerons pourquoi la mise à jour Samsung en vaut la peine et pour quels smartphones elle est déjà disponible en téléchargement.

Samsung a maintenant publié la dernière version de son interface utilisateur One UI 3.1 pour le Galaxy A31. La mise à jour est disponible depuis longtemps sur de nombreux smartphones plus anciens, tels que le Galaxy S10 ou le Galaxy S20. Une installation est fortement recommandée car la nouvelle version donne non seulement une nouvelle couche de peinture à votre téléphone portable, mais installe également de nouvelles fonctionnalités.

affichage







Samsung Galaxy S21 Plus 5G

+ o2 gratuit M Boost 40 Go + Galaxy Tab A8.0 Des images de qualité éclatante (Capturez votre journée avec des images impressionnantes)

La puissance que vous pouvez ressentir (premier processeur 5 nm)

Volume de données LTE de 40 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 66,99 €

58,99 au magasin

Mise à jour Samsung: c’est pourquoi vous devriez la télécharger

Le Samsung Update One UI 3.1 apporte de nouveaux modes de caméra à votre ancien appareil Galaxy qui étaient auparavant réservés à la série Galaxy S21-5G.

Par exemple, le mode de prise unique, avec lequel vous pouvez prendre plusieurs photos et vidéos d’un simple toucher. Si vous n’aimez pas les images par la suite, vous pouvez les éditer avec la nouvelle « gomme pour objets ». Une mise au point tactile améliorée et une correction automatique de l’exposition sont également disponibles après la mise à jour.

La fonction de confort oculaire ajuste automatiquement le contenu bleu de l’écran pour vous en fonction de l’heure de la journée. Il existe également plus d’options pour protéger la vie privée, par exemple en bloquant certaines données des photos dès le départ.

One UI 3.1: ces smartphones Galaxy l’ont

Entre-temps, Samsung a déployé la mise à jour de One UI 3.1 pour de nombreux anciens smartphones et tablettes. Voici une liste complète, ainsi que le Galaxy A31 nouvellement ajouté:

Galaxy s

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10 +

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

téléphone Galaxy Note

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A50

Galaxy A51

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy A90

Tablettes Galaxy

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite (une interface utilisateur 3.0)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 +









accord

Samsung Galaxy A52

+ BLEU Allnet L 4 Go mensuel / 24 mois: 19,99 €

17,99 au magasin