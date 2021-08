Mise à jour Rocket League PS5, articles Ratchet & Clank disponibles demain

La puissante Rocket League du free-to-play va bénéficier demain d’une mise à jour substantielle qui ajoute de nouveaux modes de qualité et de performances pour les propriétaires de PlayStation 5, ainsi que des skins et des décalcomanies inspirés du duo dynamique Ratchet & Clank. Pour les réclamer, il vous suffit de vous connecter au jeu avant le 3 janvier 2022, date à laquelle vous aurez accès à l’autocollant Ratchet & Clank Punk pour Octane, Negatron Collider Boost, Clank Balloon Topper et Ratchet Balloon Topper . Ils resteront exclusifs à la version PlayStation de Rocket League.

S’exprimant sur le blog PlayStation, Jeremy Dunham, directeur de la stratégie produit et contenu de Psyonix, a déclaré : « Nous sommes de grands fans de Ratchet & Clank ici chez Psyonix et c’est l’une des franchises les plus emblématiques de PlayStation. La communauté PlayStation a été à la fois un plaisir et un privilège de travailler ! »

Une mise à jour spécifique à la PS5 est également disponible à partir de demain qui permet à Rocket League de tirer parti de toutes les fonctionnalités dont ces consoles de génération actuelle sont capables. Le mode qualité utilise une résolution 4K à 60 images par seconde avec HDR. Le mode Performance s’exécute ensuite à 120 images par seconde avec une résolution de 2688 x 1512 (70 % de 4K) aux côtés du HDR. Bien sûr, vous aurez besoin que votre système PS5 soit connecté au bon téléviseur pour profiter pleinement du mode performance. Consultez notre Meilleurs téléviseurs 4K pour PS5 guide pour plus d’informations à ce sujet.

Ailleurs, un nouveau libre PS Plus sera disponible, contenant l’autocollant animé Goop GE, Hard Hat GE Topper, Magmus GE Boost et les roues Reaper GE à partir du 24 août 2021. De nouveaux packs de démarrage et standard seront également disponibles à l’achat sur le PS Store.

Encore une fois, tout ce que vous avez à faire pour réclamer les objets sur le thème Ratchet & Clank est de démarrer le jeu. Ensuite, vous pourrez les prendre pour un tour. Le ferez-vous ? Obtenez la course dans les commentaires ci-dessous.