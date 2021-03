Mise à jour PS5 et PS4 de Balan Wonderworld pour résoudre certains problèmes de démonstration

Balan Wonderworld est tout à fait quelque chose, et pendant que nous mettions un visage courageux sur nos mains récentes sur l’aperçu… Eh bien, disons simplement que nous ne sommes pas trop optimistes quant au produit final. Il y a une raison d’être positive, cependant: une mise à jour du producteur Noriyoshi Fujimoto a promis que des améliorations seraient apportées dans le cadre du patch du premier jour du titre.

Selon le développeur, le patch «ajustera les commandes de mouvement, le mouvement de la caméra et rééquilibrera la difficulté». Fujimoto a en outre expliqué: «Il y a eu un large éventail d’opinions et de réponses à la démo, et malheureusement, au stade actuel de développement, il n’est tout simplement pas possible de refléter chaque élément de retour dans le jeu.»

De toute évidence, les commandes et la caméra ont été parmi les plus vives critiques formulées lors de la sortie, donc toute amélioration dans ces domaines sera la bienvenue. Avez-vous essayé la démo de ce titre et qu’en pensez-vous? Vous attendez-vous à ce que ces modifications modifient considérablement l’expérience? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.