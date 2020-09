Mise à jour pour le meilleur vendeur: Yamaha MT-125 – débutant cool

Les motos ne doivent pas forcément être un maître de la performance pour être amusantes pour le conducteur. La Yamaha MT-125 prouve que 15 CV pour un déplacement de 125 centimètres cubes est tout à fait suffisant.

C’est un look diabolique que la Yamaha MT-125 a. (Photo: Yamaha)

Avec la MT-125 comme bébé de la série agressive MT, Yamaha a démontré un talent pour les jeunes, car depuis sa création en 2014, la moto légère a trouvé plus de 36 000 fans à travers l’Europe. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis et la concurrence est devenue plus forte, c’est pourquoi les Japonais ont été contraints de mettre à jour leur best-seller 125cc pour 2020.

Mais la sensation qui se dégage derrière le guidon bout à bout est, comme son prédécesseur, toujours étonnante: cela devrait être un 125cc? Difficile à croire. Parce que tout semble vraiment grandi ici: la selle sportive à une hauteur abordable de 81 centimètres, la posture assise active qui rapproche le pilote du guidon et donne des angles de genou détendus même à un cycliste de 180 cm. Même la source d’alimentation révisée semble plus robuste que prévu.

La posture assise active sur la Yamaha MT-125 correspond au caractère général de la machine. (Photo: Yamaha)

Parce qu’il ne s’agit pas seulement de valeurs internes, la Yamaha documente avec son extérieur agressif, typique du genre, qu’il devrait être pris pour plein. En plus de la silhouette élancée et sportive qui s’élève vers l’arrière, le nouveau visage incarne notamment les aspirations de la MT-125: en accord avec les plus grands membres de la famille MT, l’avant minimaliste est dominé par des feux de position latéraux et un phare central à LED, qui s’active un peu ressemble à un crâne.

Pas aussi sauvage que le design

Aussi sauvage que le design, le MT ne le fait pas dans la pratique. La limite légale pour les motos légères est trop étroite pour cela: le monocylindre refroidi par liquide exploite pleinement ce qui est possible avec une puissance de pointe de 15 CV à 10000 tours, mais l’unité nouvellement développée montre même les coûts de construction élevés d’une commande de soupape variable. Cela porte ses fruits dans la réactivité sans faille et le plaisir de rotation fraîchement acquis du Single, grâce auquel le passage de la came orientée vitesse à la came plus sportive est pratiquement imperceptible à environ 7400 tours. Mais le moteur fonctionne mieux que l’ancienne unité et les vibrations qui se produisent sont maintenues dans une plage très subtile.

Les 15 ch de la Yamaha MT-125 sont à 10 000 tours. (Photo: Yamaha)

Les modifications apportées au châssis sont un peu moins étendues. Mais des révisions subtiles du cadre du pont en acier et du bras oscillant en aluminium garantissent que la MT est encore plus légère et stable tout au long de sa vie sur deux roues. La fourche inversée de conception serrée apporte plus de sportivité, ce qui peut faire ressortir ses avantages, en particulier lors de la conduite plus rapide. Cependant, cette configuration semble assez inconfortable sur terrain accidenté et prudent.

Pilote dédié recherché

Dans l’ensemble, la MT préfère un style de conduite engagé, puis le concept de plus de rigidité avec une masse plus faible fonctionne – avec un prêt-à-conduire de 140 kilogrammes, le MT-125 est un véritable poids plume. Conduire sur une route sinueuse est vraiment amusant, à condition que le pied de changement de vitesse actionne avec diligence la boîte de vitesses à six rapports. Les Japonais se déplaçant sans effort d’une courbe à l’autre, les pneus Michelin Pilot Street assurent une tenue de route neutre et une adhérence suffisante.

Yamaha a fait don d’un écran couleur au MT-125. (Photo: Yamaha)

La MT démontre également son esprit sportif avec son nouvel embrayage anti-saut, qui permet des rétrogradations rapides et en douceur sans bloquer la roue arrière avant les virages. La vitesse n’est pas non plus un problème pour les freins. Le nouvel étrier fixe à quatre pistons à charnière radiale sur la main avant fonctionne avec la traction appropriée et décélère mieux que de nombreuses motos plus grosses.

Par rapport à ceux-ci, l’équipement de la moto légère est assez impressionnant, le point culminant étant un nouvel instrument LCD – clair, facile à lire et avec beaucoup d’informations qui peuvent être appelées. Malheureusement, il ne peut pas être actionné à partir du guidon. Néanmoins, l’effort avec lequel Yamaha a fait de sa moto légère encore plus une vraie moto est surprenant – donc l’ensemble cohérent et complet de la MT-125 devrait trouver encore plus d’amis. Aussi parce que le prix de 4920 euros, frais annexes compris, ne vous décourage vraiment pas.