Mise à jour pour Fitbit Charge 4: certaines fonctionnalités premium seront gratuites

La vague de mises à jour de l’application Fitbit et des appareils portables se poursuit. C’est maintenant au tour du Fitbit Charge 4. En plus de l’évolution de la température de la peau, la saturation en oxygène peut également être lue sur l’écran à l’avenir. D’autres valeurs qui n’étaient autrement disponibles que moyennant des frais via Fitbit Premium sont également gratuites.

Les utilisateurs de Fitbit Premium obtiennent un aperçu plus approfondi de leurs données de santé moyennant des frais mensuels depuis qu’ils se sont abonnés à un abonnement. Quiconque possède un Fitbit Charge 4 reçoit désormais une part du gâteau – gratuitement.

Aperçu gratuit des données d’une semaine

Les données de Health Metrics, comme l’appelle l’aperçu des données étendues, sont mises gratuitement à la disposition des propriétaires de Fitbit Charge 4, Inspire 2 et Versa 2. Au moins le tableau de bord avec une vue simplifiée sur une période de sept jours. Par exemple, ceux qui veulent toujours un aperçu de 30 jours de leurs données – telles que la respiration ou la fréquence cardiaque – ont toujours besoin d’un abonnement Fitbit Premium.

Fitbit Charge 4 devient un tracker de santé complet

Une autre nouveauté pour les propriétaires de Fitbit Charge 4 est la vue d’ensemble de l’évolution de la température cutanée. Une valeur moyenne est déterminée et l’application Fitbit peut alors lire dans quelle mesure la température de la peau dévie au cours de la journée et de la nuit. Jusqu’à présent, seule la smartwatch Fitbit Sense pouvait le faire.

La teneur en oxygène du sang peut également être lue directement sur l’écran du Fitbit Charge 4. En ce qui concerne les caractéristiques de santé du tracker, il n’est guère inférieur aux modèles de smartwatch du fabricant, tels que la Sense et la Versa 3.

Mesure de la glycémie possible manuellement

Il y a quelques jours à peine, on a appris que Fitbit étendait son application pour inclure le suivi manuel de la glycémie. La seule chose qui manque, c’est que des fabricants comme Apple, Samsung ou Fitbit réussissent enfin à développer un capteur fiable qui reprendra automatiquement la mesure à l’avenir.