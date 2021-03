Mise à jour du Renault Triber lancé à Rs 5.30 lakh, gagne de nouvelles options de peinture et plus de fonctionnalités

10 mars 2021 11:43:29 IST

Dans la foulée du lancement du Renault Kiger, le constructeur automobile français a maintenant mis à jour le Renault Triber associé. Les prix de la Renault Triber 2021 commencent à partir de Rs 5,30 lakh pour le RXE de base, allant jusqu’à Rs 7,82 lakh pour le RXZ AMT bicolore nouvellement ajouté, tous les prix hors showroom Mumbai. Les prix ont augmenté de Rs 10 000 à Rs 15 000 selon la variante choisie. Le grand changement à l’extérieur est l’option d’une option de peinture bicolore pour la garniture supérieure RXZ.

Le toit noir et les rétroviseurs extérieurs sont disponibles avec toutes les options de couleur. De plus, une nouvelle teinte de peinture Cedar Brown a également été ajoutée. Le 2021 Triber est également livré avec de nouvelles fonctionnalités. Il y a maintenant des clignotants à LED montés dans les rétroviseurs et des commandes audio et téléphoniques montées au volant dans la variante RXT de milieu de gamme, tandis que la variante haut de gamme bénéficie également d’un réglage en hauteur du siège du conducteur.

Les autres caractéristiques notables de la Renault Triber sont les sièges amovibles de la troisième rangée EasyFix, la deuxième rangée coulissante et pliable, les évents AC à trois rangées, le rangement central refroidi, le tableau de bord à LED et l’infodivertissement à écran tactile de huit pouces avec Android Auto et Apple CarPlay.

Le monospace inférieur à quatre mètres reste mécaniquement inchangé à part cela. Le moteur Energy de 999 cm3 du Triber développe 72 ch à 6250 tr / min et 96 Nm à 3500 tr / min.Ici, il obtient le même AMT à cinq vitesses Easy-R que celui du Kwid et une manuelle à cinq vitesses. Le manuel renvoie un indice d’efficacité énergétique de 19 kpl, tandis qu’avec l’AMT, il tombe à 18,29 kpl.

La Renault Triber devrait également recevoir le moteur turbo-essence de 1,0 litre qui a récemment fait ses débuts sur la Nissan Magnite et la Renault Kiger. Aucune date pour cela n’est encore connue, mais le nouveau moteur et la boîte de vitesses CVT qui lui correspondent peuvent être attendus plus tard cette année.

Prix ​​Renault Triber 2021 (ex-showroom)

Renault Triber RXE 2021 – Rs 5,30 lakh

Renault Triber RXL 2021 – Rs 6 lakh

Renault Triber RXL AMT 2021 – Rs 6,50 lakh

Renault Triber RXT 2021 – Rs 6,55 lakh

Renault Triber RXT AMT 2021 – Rs 7,05 lakh

Renault Triber RXZ 2021 – Rs 7.15 lakh

Renault Triber RXZ Dual-tone 2021 – Rs 7,32 lakh

Renault Triber RXZ AMT 2021 – Rs 7,65 lakh

Renault Triber RXZ AMT bicolore 2021 – Rs 7,82 lakh

