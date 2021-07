Mise à jour du micrologiciel PS5 pour corriger les oublis gênants du système d’exploitation

La prise en charge du stockage étendu de PlayStation 5 n’est que la pointe de l’iceberg pour la dernière mise à jour du micrologiciel de la console, qui est actuellement en version bêta dans le monde entier. Sony a également été occupé à se débarrasser du système d’exploitation de l’appareil de nouvelle génération – et à corriger certains de ses plus gros oublis. Pour commencer, la nouvelle mise à jour fera enfin des distinctions plus claires entre les versions PS5 et PS4 du logiciel.

Depuis le lancement, il y a eu des plaintes sur la façon dont les jeux cross-gen sont gérés. Bien que cela soit devenu plus évident récemment, certains se demandent encore s’ils jouent à la version de nouvelle génération d’un titre ou à l’édition de dernière génération. Ce problème sera résolu avec un étiquetage plus clair, tandis que les tuiles de jeu réelles seront séparées sur l’écran d’accueil. Un ajustement bienvenu et nécessaire.

Sony cherche également à améliorer la gestion des trophées. Vous pourrez désormais suivre certains bibelots dans le centre de contrôle, vous donnant un accès facile aux exigences des gongs sur lesquels vous travaillez actuellement. Cela s’accompagnera d’une plus grande personnalisation de l’interface du centre de contrôle elle-même, ainsi que de nouvelles améliorations de la manière dont la messagerie et les parties sont gérées.

Enfin, cela permettra PS maintenant aux abonnés de choisir entre une qualité d’image 720p et 1080p lors du streaming de jeux, en supposant que vous disposiez de la bande passante et de la connexion haut débit pour y faire face. Cela devrait se traduire par une bien meilleure qualité d’image lorsque vous jouez à des jeux depuis le cloud, ce qui est une avancée bienvenue pour le service.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la mise à jour du firmware, mais nous supposons que cela ne peut pas être trop loin si la version bêta se déroule comme prévu.