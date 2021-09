Mise à jour du micrologiciel PS5 disponible au téléchargement maintenant, Mammoth Update ajoute une extension SSD

Comme promis, la mise à jour majeure du firmware de la PlayStation 5 est désormais disponible en téléchargement.

La version 21.02-04.00.00 du logiciel système PS5 a été publiée et est prête à être téléchargée et installée. Pesant environ 914 Mo, il s’agit de la plus grande mise à jour du micrologiciel de la console à ce jour, ajoutant un tas de changements de qualité de vie, d’améliorations et de toutes nouvelles fonctionnalités.

Il y a quelques choses à noter à propos de cette mise à jour. Le plus gros ajout est que vous pouvez désormais compléter le stockage SSD interne de la PS5 avec un SSD M.2 standard, tant qu’il est bien sûr compatible. Cela signifie que vous pouvez enfin étendre votre stockage pour les jeux PS5 sans avoir à les exporter vers un disque dur. Vous pouvez trouver le Meilleur SSD PS5 et Comment installer un SSD PS5 via le lien.

Le prochain ajout majeur est une extension de la technologie audio 3D de la PS5. Cette mise à jour active l’audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur, ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir besoin de brancher un casque pour profiter d’un son spatial.

Il y en a beaucoup plus ici, et nous nous assurerons de vous tenir au courant de tout pendant que nous jouons avec la nouvelle mise à jour. Il y a une ventilation plus détaillée via le lien, en attendant.