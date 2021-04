Mise à jour du micrologiciel de la Nintendo Switch: la version 12.0.0 est arrivée – quoi de neuf?

Nintendo a ça Micrologiciel avec le Numéro de version 12.0.0 pour le Commutateur Nintendo et Nintendo Switch Lite publié. La mise à jour est apparemment assez gérable, mais comme toujours, Nintendo ne partagera certainement pas toutes les modifications apportées avec la dernière mise à jour. Alors, que savons-nous du firmware de la version 12.0.0?

le Notes de patch Il y a au moins un gros changement sur la page d’assistance officielle de Nintendo:

«Nous avons résolu le problème avec la fonction de sauvegarde des données de sauvegarde, où, dans de rares cas, la sauvegarde automatique des données de sauvegarde est interrompue si une erreur de communication se produit pendant la fin du processus de sauvegarde des données de sauvegarde.«

Nintendo Switch Update 12.0.0 – Quoi de neuf?

De la Boguequi a un problème avec le Sauvegarde des données de stockage dans le Nuage pourrait être corrigé avec la dernière version. Vous n’avez donc plus à craindre que le cloud ne fonctionne pas correctement lorsqu’il s’agit de sauvegarder des sauvegardes. Vous pouvez à nouveau tout télécharger normalement ou cela se produira automatiquement de toute façon.

Brièvement pour expliquer: Il arrivait rarement que la sauvegarde automatique des données par un erreur de communication a été interrompu. Le téléchargement n’a donc pas pu être terminé. Mais ce serait l’histoire maintenant.

Il n’y a pas plus d’informations sur la mise à jour. Il n’y a pas non plus de changements majeurs et visibles. Ceci est déroutant dans la mesure où il s’agit du prochain numéro de version majeure, 12.0.0. Habituellement, ces mises à jour mineures ont tendance à se produire à plus petite échelle.

Il est très possible que la mise à jour fasse encore plus et Nintendo ne le communiquera pas. Cela s’est produit assez souvent dans le passé. Si tel est le cas, cela n’est pas décrit dans les notes de mise à jour.

Si la communauté rencontre d’autres changements liés à la mise à jour au fil du temps, veuillez nous en informer 45secondes.fr.

Notez que la version 12.0.0 du firmware est standard téléchargé automatiquement lorsque la console exécute le Internet connecté est. Pour vérifier cela, vous pouvez aller dans les Préférences Système système cliquez et puis vous regardez Mise à jour du système la version actuelle.