Mise à jour du jour 5 de la semaine Netflix Geeked : Castlevania, Cuphead, The Witcher et plus encore.

Toute cette semaine, Netflix Geeked a abandonné émission après émission sur nous et il y a beaucoup de choses qui sont sorties aujourd’hui le jour 5 de cette extravagance geek. La programmation d’aujourd’hui semble être principalement composée d’adaptations de jeux vidéo, mais la journée n’est pas terminée et il y a tellement plus en réserve pour nous. Voyons donc ce que Netflix nous réserve dans les mois à venir.

Tout d’abord, nous avons un clip pour The Cuphead Show. ce clip présente LES #KingDice. C’est le plus joueur du pays. Et si vous ne le saviez pas, c’est le bras droit du diable. Maintenant, certains pourraient dire que ses méthodes sont louches, mais il est exprimé par le seul et unique Wayne Brady !

Le spectacle Cuphead est une comédie axée sur les personnages qui suit les mésaventures uniques de l’impulsif Cuphead et de son frère prudent mais facilement influencé Mugman. À travers leurs nombreuses mésaventures à travers leur patrie surréaliste des îles Inkwell, ils se sont toujours soutenus mutuellement. La nouvelle série s’étendra sur les personnages et le monde de Cuphead, avec un style d’animation inspiré des dessins animés classiques de Fleischer des années 1930.



De nombreux fans ont rapidement remarqué des bizarreries dans la chronologie, mais cela est probablement dû au fait que la série n'a pas vraiment suivi de près une partie de l'histoire de la franchise Castlevania. malheureusement, nous n'avons aucune date quant à la date à laquelle nous verrons ce spectacle. dans une image publiée sur leur compte Twitter , nous avons appris qu'il y avait une émission Castlevania Spinoff à venir.



Si je ne peux pas obtenir un autre jeu Splinter Cell, ce sera certainement le cas… pour le moment. Nous avons également un premier aperçu de la série animée Splinter Cell, adaptée du jeu le plus vendu d'Ubisoft. Et si la série elle-même ne vous suffit pas, Derek Kolstad, créateur de la franchise John Wick, est à bord pour écrire la série.

Adi Shankar, faites-nous savoir qu’il développe une émission pour Netflix également basée sur un jeu Ubisoft. Capitaine LaserHawk : Un remix de dragon de sang. La série animée reçoit une commande de 6 épisodes, basée sur le jeu Far Cry 3: Blood Dragon.

Shankar avait ceci à dire à propos de l’émission :

Dernières nouvelles Ubisoft am’a permis de créer un nouvel univers pour eux qui agit comme un « remix de Blood Dragon » de toutes les propriétés d’Ubisoft… pensez à Captain N : The Game Masters mais bon… ou aux courts métrages de Bootleg Universe sans violation du droit d’auteur ! Merci Hugo, Hélène, Gérard et Claire d’avoir permis à cette folie inspirée d’Elseworlds de se produire. Merci @Netflix pour avoir vu le potentiel d’une dystopie cyberpunk se déroulant en 1992. Après Castlevania, j’ai senti qu’il était temps de faire un grand pivot inattendu de l’univers Bootleg. L’animation est réalisée par Bobby Pills nous avons mélangé une pléthore de styles artistiques pour offrir un voyage acide nostalgique visuellement distinct. Mehdi Leffad est notre réalisateur de séries. L’artiste « Balak » est le directeur créatif de Bobby Pills et supervise également cette production.

Et enfin, préparez-vous à lancer ces pièces, Withcercon arrive. Le con streaming en ligne arrive ce 9 juillet et est hébergé par CDPROJEKTRED et NETFLIX. La con sera disponible sur Youtube et Twitch TV à midi et un deuxième flux plus tard dans la journée à 20h. On nous donne également un premier aperçu de Ciri dans la saison 2 de The Witcher