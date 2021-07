Mise à jour du casting, de l’histoire et de la bande-annonce de Netflix You Saison 3

– Publicité –



Le tournage de la saison 3 s’est terminé en avril 2021. Netflix a maintenant confirmé qu’une date de sortie a été fixée pour les trois derniers mois de 2019. Nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte, mais c’est une excellente nouvelle pour le drame savonneux tordu de Netflix, d’autant plus que cela fait près de deux ans depuis notre dernière mise à jour sur l’histoire sombre de Joe Goldberg (Penn Badgley).

Netflix n’a pas fait de You un grand succès lorsqu’il a acquis les droits de diffusion en continu. Cela a commencé comme un succès modeste sur Lifetime America, mais Netflix a fait de la série un énorme succès. L’attente pour la troisième saison est grande. Les producteurs ont reçu des éloges pour avoir transformé une émission qui parlait autrefois d’obsession en un drame profond et dirigé par des personnages.

Nous ne savons pas quand la saison 3 de You sortira, mais il y a beaucoup de choses dont nous pouvons parler. Ci-dessous, nous résumons tout ce que nous savons sur le retour de la série. Nous discuterons de la fin de la saison 2, de qui revient dans la saison 3 et de la suite de l’histoire.

Jeter

Joe Goldberg et Love Quinn et Love Quinn concluent leur saison dans des foyers heureux. Cependant, ceux qui ont vu les deux précédentes séquences de You savent que Joe va bientôt retrouver le prochain appétit.

Mise à jour de la bande-annonce

Netflix n’a pas encore publié de bande-annonce de la saison 3 de You. Cependant, nous en ajouterons un à cet article lorsqu’il sera disponible. La date de diffusion de la dernière saison est actuellement imparfaite. Nous devrons peut-être attendre plusieurs mois avant d’en avoir un premier aperçu.