Mise à jour du 12e anniversaire sur Alan Wake 2 et Alan Wake Remastered

Juste à temps pour le douzième anniversaire de Alan Wake Remedy Entertainment publie une interview Youtube. La vidéo donne un aperçu convivial des cercles de développement les plus proches et de nouvelles informations sur l’état actuel des choses. Entre autres choses, il y a une mise à jour Alan Wake 2 et Alan Wake remasterisé.

Discutez un peu hors de la boîte à couture

Dans la brève interview, le community manager de Remedy Vida Starcevic les deux directeurs créatifs Lac Samaussi bien Ilkka Villi et Matthieu Porrettamacteur et voix, invité par Alan Wake.

Ils parlent de ces dernières années, de leurs expériences ensemble et du chemin qu’ils ont pu faire ensemble grâce à « Alan Wake ». Une rond authentique ce qui montre clairement que l’équipe de développement est devenue une petite famille.

Mise à jour sur Alan Wake 2 et Remastered

Dès le début de la vidéo, Sam Lake a déjà la première news prête : « Alan Wake Remastered » sera pour le Commutateur Nintendo développé. Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie. Après que les personnes impliquées se soient souvenues, la question de toutes les questions a été posée vers la fin de l’entretien : Comment se passe le développement d’Alan Wake 2 ?

À cet égard, Vida Starcevic rappelle à Sam Lake que « vous avez dit que nous montrerons plus d’Alan Wake 2 cet été ». Malheureusement, les fans seront forcément déçus à cet égard. Lac Sam mentionné:

« Tout se passe très bien. Mais nous avons beaucoup parlé ces derniers mois et nous avons décidé de ne rien montrer de grand cet été. Nous voulons nous assurer que nous offrons la meilleure expérience possible […] Nous ne voulons pas distraire l’équipe de son objectif maintenant. »

Donc ce n’en sera pas un cet été démo donner. D’un autre côté, quand il sera publié, nous pouvons nous attendre à quelque chose avec lequel le les développeurs sont satisfaits. De plus, l’attention de l’équipe de développement n’est pas distraite et elle peut travailler plus rapidement sur le jeu principal. Vida Starcevic plaisante : « Je veux dire, nous attendons depuis douze ans. Qu’est-ce qu’un peu plus importe, non ? »