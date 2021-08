Mise à jour de Suzanne Morphew : nouvelles preuves de l’audience préliminaire de Barry Morphew

Les forces de l’ordre et leurs proches ont passé l’année dernière à chercher des réponses après la disparition d’une femme du Colorado nommée Suzanne Morphew.

Maintenant, alors que les audiences préliminaires du procès pour meurtre de Barry Morphew, le mari de Suzanne, sont bien engagées, encore plus de questions font surface. Au cours des deux premiers jours dans une salle d’audience du comté de Chaffee, de nouveaux détails sont apparus, notamment des preuves que Suzanne avait une liaison et avait dit à Barry qu’elle voulait divorcer, ce à quoi il a répondu par des menaces de suicide.

Barry Morphew a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré, de falsification de preuves matérielles et de tentative d’influencer un fonctionnaire le 5 mai, un peu moins d’un an après la disparition de Suzanne le 10 mai 2020. Des accusations supplémentaires de soumission d’un vote frauduleux sur au nom de sa femme, la falsification d’un corps humain décédé et la possession d’une arme dangereuse ont depuis été ajoutées.

Photo: Bureau du shérif du comté de Chaffee

Son affidavit d’arrestation de 130 pages a été scellé jusqu’en septembre au moins afin d’assurer un procès équitable le cas échéant.

Qu’est-il arrivé à Suzanne Morphew ?

Suzanne Morphew, 49 ans, est allée faire une balade à vélo le jour de la fête des mères et n’est jamais revenue chez elle à Maysville. Un voisin inquiet a appelé la police et a lancé une recherche qui n’a pas encore retrouvé son corps.

Cependant, la plainte déposée par le procureur de district Linda Stanley allègue ce qui suit : « Entre et y compris le 9 mai 2020 et le 10 mai 2020, Barry Lee Morphew illégalement, criminellement, après délibération, et avec l’intention de causer la mort d’une personne autre que lui-même, a causé la mort de Suzanne Renee Morphew. »

Les amis et la famille avaient rassemblé une récompense de plus de 200 000 € en échange de son retour en toute sécurité alors que les autorités fédérales, étatiques et locales fouillaient la zone où elle a été vue pour la dernière fois.

Le week-end suivant sa disparition, son mari a pris la parole pour la première fois, proposant un appel vidéo en larmes dans lequel il suppliait que sa femme soit autorisée à rentrer à la maison. Il a continué d’insister sur son innocence au cours de la dernière année.

Maintenant que l’audience préliminaire progresse, de nouvelles informations sont révélées à une vitesse fulgurante.

Détails ayant mené à l’arrestation du mari de Suzanne Morphew, Barry Morphew, et preuves révélées lors de l’audience préliminaire avant son procès pour meurtre

Suzanne Morphew est sortie seule en balade à vélo à l’occasion de la fête des mères 2020.

Selon les rapports de police, Morphew est sortie faire une balade à vélo le dimanche 10 mai 2020. Il semble qu’elle soit sortie seule.

Ce soir-là, un voisin s’est rendu compte qu’elle n’était pas rentrée chez elle et a appelé la police pour leur faire savoir qu’elle avait disparu.

Ils ont trouvé son vélo ce soir-là mais il n’y avait aucun signe de Morphew.

À l’époque, la police avait déclaré que la probabilité d’une attaque d’animaux semblait faible.

Les secouristes ont soigneusement passé au peigne fin la zone.

Depuis qu’elle a disparu, les équipes de recherche et de sauvetage essayaient de la localiser. Plus de 100 professionnels ont travaillé dur pour essayer de retrouver sa trace, ainsi que des chiens odorants, des drones aériens et des bénévoles.

Le neveu de Morphew, Trevor Noel, a déclaré aux journalistes locaux que lui et d’autres faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour la retrouver.

« C’est vraiment dur physiquement. C’est pénible de monter et descendre ces collines. Et c’est émotionnellement épuisant, vous savez, d’être avec la famille et d’être toujours les mains vides », a déclaré Noel. « Nous voulons laisser nos options ouvertes et nous voulons nous assurer que nous couvrons chaque colline … et sachez que tout le monde ici fait tout ce qu’il peut pour la trouver. »

Bien que le corps de Suzanne Morphew n’ait pas été retrouvé, il restait peu d’indices.

La police a réussi à retrouver le vélo de Morphew la première nuit où elle a disparu, mais ils n’ont partagé aucun détail sur l’endroit où ils l’ont trouvé ou dans quel état il se trouvait.

Le 15 mai, ils ont trouvé quelque chose qu’ils ne décriraient que comme un « objet personnel » appartenant à Morphew, mais n’ont partagé aucun détail sur ce que c’était, ajoutant au sentiment de mystère autour de cette chasse à une femme disparue.

La police a lancé un appel aux habitants de la zone où elle faisait du vélo pour qu’ils conservent les images de leur caméra de sécurité de la période au cours de laquelle elle a disparu dans l’espoir qu’il puisse y avoir un enregistrement de ses activités ou de celles des personnes responsables de sa disparition.

« L’un des moyens les plus utiles dont la communauté peut aider dans la recherche de Suzanne Morphew est de préserver ces enregistrements », a déclaré le shérif du comté de Chaffee, John Spezze, dans un communiqué à l’époque. « Nous sommes conscients que certains systèmes remplacent la vidéo après plusieurs jours, et nous voulons nous assurer que la vidéo reste disponible si nécessaire. »

Où était la famille de Morphew quand elle a disparu ?

Peu d’informations sur la famille de Morphew ont été publiées.

Bien que nous sachions d’après les commentaires sur la page Facebook au sujet de la recherche qu’elle était enseignante, peu d’autres informations personnelles ont circulé à son sujet.

Son mari Barry Morphew aurait séjourné dans une chambre d’hôtel pendant le week-end, sa femme a disparu, affirmant qu’elle était là « en train de travailler sur un travail d’aménagement paysager » pendant le week-end de la fête des mères.

Il a été rapporté qu’il avait demandé à un collègue, Jeff Puckett, de le rencontrer là-bas, et que lorsqu’il l’a fait, Puckett a déclaré qu’il « avait trouvé des serviettes et une pile de courrier et que la pièce sentait le chlore ».

« Je suis arrivé dimanche soir et la chambre sentait très mauvais le chlore », aurait déclaré Puckett. « C’était sa chambre et il avait pris une douche – ses serviettes étaient partout sur le sol. »

Morphew a deux filles, l’une adolescente et l’autre étudiante. On pense que ce sont eux qui ont appelé un voisin pour signaler la première disparition de Suzanne après qu’elle ne soit pas revenue de sa balade à vélo. Ils vivent avec Barry dans une maison louée depuis un an, période pendant laquelle il a dit qu’ils étaient terrifiés à l’idée de retourner dans la maison familiale.

Son neveu Trevor Noel a été jusqu’à présent le porte-parole de la famille le plus en vue.

Deux semaines après sa disparition, la nouvelle a fait surface que Barry, alors âgé de 52 ans, avait été payé pour mettre de la terre sur le chantier de construction résidentiel sur le terrain riverain où la police concentrait ses recherches.

Photos: Département du shérif du comté de Chaffee

Et peu de temps après, Barry a déposé une requête en tutelle de sa femme, « demandant de vendre un bien immobilier dans l’Indiana au nom de Suzanne, qui est copropriétaire d’une propriété actuellement sous contrat et dont la fermeture est prévue le 6 juin ».

Il y avait une grande récompense offerte pour son retour.

Peu de temps après la disparition de sa femme, Barry Morphew a annoncé une récompense de 100 000 € pour son retour sain et sauf.

Un ami de la famille anonyme a égalé le montant, totalisant près d’un quart de million de dollars en récompense en jeu dans l’affaire.

Quoi qu’il en soit, même la promesse d’une petite fortune n’avait donné lieu à aucun conseil que la police aurait jugé utile.

Son mari avait posté une vidéo plaidant pour le retour sain et sauf de Morphew.

Le 17 mai, Barry Morphew a publié une vidéo sur Facebook demandant que sa femme soit ramenée à la maison.

Curieusement, il a fait appel directement à sa femme, disant des choses comme « Je t’aime » et « Je veux tellement que tu reviennes » tout en disant qu’il paierait tout ce qu’elle voudra en échange de son retour.

« Oh Suzanne, s’il y a quelqu’un là-bas qui peut entendre ça, c’est toi qui t’a – s’il te plaît, nous ferons tout ce qu’il faut pour te ramener », a-t-il dit. « Nous vous aimons. Tu nous manques. Vos filles ont besoin de vous.

Lors de l’audience préliminaire, des textes déposés en preuve ont révélé que Suzaane avait une liaison et voulait divorcer.

Des SMS montrés au tribunal cette semaine montrent que Suzanne avait une liaison depuis environ deux ans avec Jeffrey Librer, un homme qu’elle connaissait depuis le lycée.

Suzanne aurait également soupçonné que Barry était infidèle. Une fouille de son ordinateur par les autorités aurait révélé l’historique supprimé du navigateur, y compris des visites sur le site de rencontres extraconjugales Ashley Madison et Celebrity Jehad, identifiée en tant que « un site Web de célébrités nues avec des photos et des vidéos présentées quotidiennement aux gens par des extrémistes islamiques. »

Après avoir tenté en vain d’utiliser un spypen pour déterminer si Barry avait également une liaison, le 5 mai 2020, Suzanne a envoyé un texto à son mari: « J’en ai fini. Je me moque de ce que vous faites depuis des années. Nous besoin de comprendre cela civilement. «

Le lendemain, Barry lui a envoyé un texte dans lequel il menaçait sa propre vie, en disant: « Aller voir mon sauveur. Cette vie sur terre est un petit grain de sable comparé à l’éternité. »

Le samedi 9 mai, Barry est rentré chez lui pour trouver Suzanne bronzer et envoyer des selfies à Libler.

Puis à 6 h 10 le 10 mai, le matin de sa disparition, Barry a envoyé un texto à Suzanne : « Tu te lèves ? Bonne fête des mères. Je t’aime. »

Un agent du FBI a témoigné qu’un capuchon de fléchette tranquillisant a été trouvé dans la sécheuse de la famille.

Le jour où sa femme a disparu, Morphew a effectué plusieurs courses pour éliminer les déchets à divers endroits. Parmi les objets qu’il a jetés, les autorités ont trouvé une veste de camouflage et du « matériel tranquillisant ».

Le bureau du shérif du comté de Chaffee a encouragé les membres du public qui pourraient avoir des informations relatives à la disparition de Suzanne Morphew à appeler la ligne dédiée au conseil au 719-312-7530.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est coanimatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.