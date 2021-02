Mise à jour de Sea of ​​Thieves Patch 2.0.21.1! Corrections des saisons et des mécanismes de base du jeu

La semaine dernière, le Mer des voleurs les développeurs ont apporté des changements importants à la mécanique du jeu en introduisant des saisons, de nouveaux événements, de la renommée et des essais. Bien que cela ait été largement considéré comme une bonne décision et a amené un grand nombre de nouveaux joueurs et d’anciens joueurs, problèmes qui devaient être corrigés. C’est principalement ce que cette nouvelle mise à jour a amélioré! Malheureusement, il ne semble pas qu’un contenu majeur soit ajouté. Pourtant, vous pouvez dire qu’ils sont déterminés à rendre ces derniers changements vraiment remarquables!

Mise à jour de Sea of ​​Thieves Patch 2.0.21.1

Comme indiqué, le thème central de cette mise à jour semble avoir été les améliorations et les correctifs des nouvelles fonctionnalités mises en œuvre la semaine dernière. Cependant, il y a eu d’autres correctifs supplémentaires pour le jeu de base! Consultez la liste ci-dessous pour voir ce qui est mieux.

Problèmes résolus

Saison un Notifications Améliorations apportées à la vitesse d’apparition des notifications pour la renommée, les voyages et les essais. C’était principalement un problème lorsque l’utilisation des joueurs était élevée. Résolution d’un problème que les joueurs voyaient fréquemment Les données de saison sont temporairement indisponibles dans le journal des pirates Le progrès Le problème où la progression saisonnière est revenue au niveau précédent a été corrigé.

Voyages d’expédition perdus Ils ont corrigé un problème où l’emplacement final du navire pouvait parfois rester coincé dans les rochers. Ils l’ont également changé afin que Merchant Cargo se trouve désormais systématiquement dans la cabine du capitaine lorsque les joueurs effectuent de longs voyages. Toujours en cours de correction: L’épave de Voyages peut toujours être placée près d’une île, ce qui la rend inaccessible à l’équipage. Toujours en cours de correction: Les indices obtenus lors de ces voyages peuvent apparaître vides. Rare a noté que jusqu’à ce qu’il soit corrigé, un correctif temporaire consiste à redémarrer votre client et à rejoindre la session précédente.

Centre commercial Il semble que de nombreuses plaintes aient été soumises concernant l’émote Agenouiller et arc pour le costume du festival lunaire. En tant que tel, il a été supprimé.

Marché noir Le prix des Merchant Pathfinder Sail et Golden Gatherer Merchant Sail a été fixé. Il est passé de 49k Doubloons à 49k Gold (un prix beaucoup plus raisonnable!).

Rencontre de la lame ardente Le problème où les navires fantômes ne subissaient pas le montant correct de dégâts pendant les batailles de navires a été corrigé. Ils ont également résolu le problème où l’animation de tir des navires fantômes ne s’affichait pas correctement.

Menu de jeu Correction du problème où le gloussement fait par les poulets ne jouait pas aux bons moments.

Performance et stabilité C’est peut-être la plus grande amélioration qu’ils ont apportée dans cette mise à jour. Ils ont réduit l’utilisation de la mémoire du client lors de la navigation dans le menu Season One! Ils ont également réduit les problèmes de stabilité du serveur, de sorte que nous sommes moins susceptibles de nous déconnecter pendant la lecture.



Questions d’actualité

La liste ci-dessous répertorie les problèmes sur lesquels ils travaillent toujours à la correction. Ces problèmes sont connus des développeurs, et ils se sont fait une priorité de les résoudre, même jusqu’à les mentionner dans les notes de patch!

Détection de coup C’est le problème le plus frustrant à corriger. Parfois, pendant la bataille, les coups n’atteindront pas certains ennemis. Nous pensons qu’ils devraient également aborder le fait qu’il est difficile de dire si les squelettes dorés sont touchés, car ils répondent à peine! Pensez-vous pouvoir amener suffisamment de gens à se plaindre de cela?

Joueurs concernés suite à la migration du serveur Après les migrations de serveurs, des problèmes ont été signalés pour le placement des bateaux et l’interaction avec les éléments sur les navires.

Menus de l’interface utilisateur bloqués Des problèmes ont été signalés concernant les joueurs bloqués dans le menu Options alors qu’il y a un décalage dans la mise à jour des états du baril.



Nous espérons que la prochaine mise à jour viendra avec du contenu frais comme elle l’a fait la semaine dernière!

