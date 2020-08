Mise à jour de réinitialisation de ‘Destiny 2’: Tower Traitor, Stasis Tutor et The Frozen Tree

Destin 2

La grande nouvelle de Destiny 2 cette semaine est bien sûr qu’il n’y a pas de nouvelles. Pas vraiment, en tout cas, à moins d’une nouvelle entrée de tradition très cruciale attachée à la quête Interférence.

Nous sommes dans la troisième semaine de Solstice of Heroes et il semble que Bungie pourrait bien avoir ce “truc” tout au long du mois sans rien de nouveau lié à la réinitialisation hebdomadaire. L’évacuation a été repoussée, et s’il y a une «fin» à la quête Interférence, ce serait dans deux semaines lorsque les entrées de la tradition se termineront, lorsque Beyond Light sera supposé arriver.

C’est la semaine «Rapprochez les chevaliers» sur Titan, et récupérez les traces ombrales dans la ménagerie avec des désintégrations d’armes, ce que je n’aime pas. Il n’y a pas de partie alternative secrète dans la quête Interférence cette semaine, même si l’une arrive peut-être. L’arbre n’a pas bougé. Je ne suis pas sûr que cela ait jamais bougé, franchement, en dehors de cela, qui avait l’air «entier» lorsque la saison est arrivée. Donc vraiment, tout ce que nous avons, c’est de nous concentrer sur la tradition. Et c’est une bonne tradition.

Le mot de cette semaine est «camouflage», qui fait référence à un prédateur traquant sa proie d’un endroit invisible.

Une partie de cela est liée à une chose que nous avons vue dans le jeu, l’autre partie, à quelque chose dont nous avons beaucoup discuté, mais techniquement, il s’agit d’une tradition datée de l’exotique Traveler’s Chosen.

Dans l’entrée de cette semaine, les Ténèbres nous disent que nous devrions nous méfier de quelqu’un de nos propres rangs, un traître dans la tour:

«Maintenant, je cache la vérité même à mon propre ami. Je ne veux pas leur faire méfier de l’Avant-garde. Mais je suis sûr que cet avertissement est authentique… et qu’il indique une menace dans nos propres rangs. Il y a des inflexions dans ce logogramme qui parlent d’un tueur caché à la vue de tous.

Je pense que nous sommes «l’ami» d’Eris ici, et à qui fait-elle référence?

En ce qui concerne les choses déjà dans le jeu dont nous pouvons discuter librement, il y a l’interaction du donjon Prophecy entre Eris et Drifter où elle avertit que le crâne au-dessus de Shaxx lui chuchote un air viral de Savathun à l’oreille et devrait être détruit. Ce n’est donc pas génial, et probablement ce à quoi les ténèbres se réfèrent.

Mais la seconde moitié de ceci est une théorie dont j’ai discuté à quelques reprises maintenant, la corruption éventuelle de Zavala, soit comme un grand complot avant Beyond Light, soit comme quelque chose qui pourrait avoir lieu au cours de l’année prochaine avant The Reine sorcière.

L’entrée de la tradition dataminée pour Traveler’s Chosen est racontée du point de vue de Savathun à l’intérieur de ce crâne, et la personne qu’elle semble regarder et enquêter est Zavala, à une courte distance, et l’entrée se termine par qu’elle semble se glisser à l’intérieur de lui, peut-être corrompre lui. Alors oui, c’est là que ce scénario commence vraiment, avec cet avertissement d’entrée dans les ténèbres.

Une autre chose après cela, c’est qu’Eris se demande si elle peut apprendre à d’autres Gardiens à traverser les ténèbres et à sortir de l’autre côté sans être consumée par cela, comme elle l’a fait. Il va donc de soi que si quelqu’un va nous apprendre la Stase dans Beyond Light, le pouvoir des Ténèbres, ce sera Eris. Nous l’avons déjà vue l’utiliser dans la bande-annonce.

Cela pourrait être lié à la révélation de Bungie ce jeudi, qui est censée se concentrer plus en profondeur sur Stasis. Nous avons vu une «bande-annonce de Stasis» montrant vaguement quelques pouvoirs, mais on suppose que cette nouvelle sous-classe est améliorée différemment des autres, et peut-être que nous en apprendrons davantage sur le rôle d’Eris en nous l’enseignant également.

Bientôt, je serai à court d’entrées de connaissances à raconter et je devrai peut-être arrêter de faire ces mises à jour hebdomadaires si rien ne se passe pendant les longs mois de 2,5 jusqu’à Beyond Light. Mais pour le moment, nous avons l’espoir de voir plus à venir. Et d’autres viendront. Mais pas toutes les semaines.

