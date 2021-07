Mise à jour de Mollie Tibbetts: de nouveaux témoins retardent la condamnation de Cristhian Bahena Rivera

La disparition, l’enlèvement et le meurtre en 2018, de Mollie Tibbetts, 20 ans, tourmentent une petite ville de l’Iowa depuis des années maintenant, et suite à une nouvelle tournure inattendue à peine deux mois après la fin d’un procès dans lequel la travailleuse migrante Cristhian Bahena Rivera a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, il semble que l’affaire en cours continuera.

Rivera devait être condamné le 16 juillet, mais le juge Joel Yates a accepté de retarder la condamnation après que les avocats de Cristhian Bahena Rivera, Chad et Jennifer Frese, aient déposé une requête pour un nouveau procès en son nom le 8 juillet.

Pourquoi la condamnation de Cristhian Bahena Rivera pour le meurtre de Mollie Tibbetts a-t-elle été retardée ?

Selon la requête demandant un nouveau procès, les avocats de Rivera affirment qu’ils « ont découvert des preuves importantes et matérielles en faveur de l’accusé depuis le verdict, que l’accusé n’a pas pu découvrir et produire avec une diligence raisonnable lors du procès ».

Rivera a initialement déclaré aux forces de l’ordre qu’il se souvenait d’avoir parlé à Tibbetts avant de s’évanouir, pour se réveiller avec son cadavre dans sa malle.

Mais il a ensuite fait marche arrière, affirmant qu’il avait été forcé d’accompagner deux hommes masqués qui l’avaient kidnappé sous la menace d’une arme et menacé de mort sa fille et sa fille s’il ne les aidait pas et s’il signalait quoi que ce soit à la police. Il a affirmé que les hommes avaient ensuite poignardé Tibbetts et laissé son corps dans le coffre de sa voiture.

Le jury n’a apparemment pas cru à la deuxième version des événements et a déclaré Rivera coupable, mais ses avocats affirment que de nouvelles informations obtenues des témoins méritent un nouveau procès.

Quelles sont les nouvelles preuves selon lesquelles les avocats de la défense pourraient prouver que Cristhian Bahena Rivera est innocente du meurtre de Mollie Tibbetts ?

Les nouvelles preuves présentées dans la motion tournent autour de deux nouveaux témoins et des informations reçues par la Division des enquêtes criminelles via quelqu’un du Département des services correctionnels de l’Iowa après que la défense ait déjà terminé son affaire le 26 mai 2021.

« L’individu du département des services correctionnels avait reçu des informations d’un détenu ce matin-là selon lequel le détenu avait parlé, à un moment donné, avec un autre individu alors que le détenu et l’autre individu étaient incarcérés dans une prison du comté local », indique la motion. .

Ils continuent d’expliquer que le détenu « se présentait à ce moment-là parce qu’il avait entendu le témoignage de Cristhian Bahena Rivera à la télévision et c’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte que les informations que lui avait données cette autre personne étaient probablement vraies ».

Peu de temps après l’annonce du verdict de culpabilité de Rivera, le procureur général adjoint Scott Brown a fourni à ses avocats un rapport sur l’entretien avec ce détenu, ainsi qu’un deuxième rapport sur un autre « témoin indépendant ».

Le premier nouveau témoin est un détenu qui dit qu’un autre détenu lui a dit qu’il avait vu Mollie Tibbett ligotée et bâillonnée avant qu’elle ne soit tuée.

L’homme, identifié comme « détenu » dans la requête de la défense et maintenant soupçonné d’être Arne Maki, dit qu’un autre homme, identifié comme « détenu 2 » et maintenant soupçonné d’être Gavin Jones, 21 ans, lui a dit que lui et un autre homme avaient séjourné à une « maison piège » appartenant à un homme de 50 ans qui, selon lui, était impliqué dans le trafic sexuel.

Jones a ensuite divulgué que lui et son ami, qui serait maintenant Dalton Hansen, 24 ans, avaient tous deux vu Mollie Tibbetts « ligaturée et bâillonnée » dans la maison, et que le propriétaire avait demandé aux deux de la tuer et de « jeter son corps près de un homme hispanique afin de faire croire que l’homme hispanique a commis le crime.

« Le détenu 2 a ensuite déclaré qu’ils avaient en fait tué Mollie Tibbetts et exécuté le plan de telle sorte que l’homme hispanique soit incriminé », poursuit le document.

Arne Maki

Photo : Bureau du shérif du comté de Keokuk

Gavin Jones

Photo : Bureau du shérif du comté de Keokuk

Maki pensait que l’homme exagérait jusqu’à ce qu’il entende le témoignage de Rivera aux informations.

Au cours d’entretiens avec des enquêteurs de la défense, Maki a partagé sa conviction que « Mollie Tibbetts allait être victime de trafic sexuel, mais la publicité est devenue trop importante trop rapidement et quelque chose a mal tourné », déclarant en outre « Le détenu 2 a déclaré que les autorités fédérales étaient à côté du ‘ piège à un moment donné et s’approcher trop près d’eux. «

Le deuxième témoin identifié dans la requête est une femme qui dit que Jones lui a dit qu’il avait violé et tué Mollie Tibbetts.

Un shérif adjoint du comté de Poweshiek a révélé qu’il avait été contacté le 26 mai 2021 par une femme qui a déclaré qu’elle avait d’abord essayé d’appeler le shérif du comté de Mahaska avec des informations concernant le cas de Tibbetts, mais qu’ils avaient « rejeté l’information comme n’étant pas crédible. » parce qu’elle semblait être » sous l’emprise « .

Lorsqu’elle a ensuite été interrogée le même jour par l’adjoint du comté de Poweshiek, la femme, qui ne connaît pas Maki, a déclaré aux enquêteurs qu’un mois auparavant, elle était dans une voiture avec Gavin Jones et trois autres personnes lorsque Jones a pointé une arme sur elle. et a dit: « Ce Mexicain ne devrait pas être en prison pour avoir tué Mollie Tibbett parce que je l’ai violée et tuée. »

« Cette preuve aurait certainement fait une différence dans le verdict. L’accusé a choisi de témoigner et a parlé de deux individus qui ont été impliqués dans l’enlèvement et le meurtre de Mollie Tibbetts », a ajouté la requête. « L’ADN du tronc de l’accusé a identifié d’autres personnes qui ont contribué au mélange de sang. Cela aide également à expliquer la rareté relative du sang dans le tronc de l’accusé. »

Jones et Hansen se disent tous deux innocents et nient toute implication dans la mort de Mollie Tibbetts.

Dans des conversations séparées avec l’Associated Press, Jones et Hansen ont tous deux affirmé leur innocence et leur confusion, affirmant qu’ils ne connaissaient pas le propriétaire de la « maison piège » de 50 ans.

« Les flics ne m’ont pas parlé. Personne ne m’a parlé. Vous êtes la première personne qui m’a appelé », a déclaré Jones. « Je n’étais impliqué dans rien. J’ai des alibis et tout. J’attends juste que quelqu’un vienne me parler.

L’AP a cependant noté que Jones « a mis fin à l’interview sans répondre s’il avait fait des déclarations antérieures sur la mort de Tibbetts ».

Hansen a déclaré que les allégations de son implication étaient « folles », a déclaré l’AP, « Je n’ai aucune idée de pourquoi mon nom a même été évoqué avec cela. »

Hansen a expliqué que lui et Jones avaient grandi ensemble à Sigourney, dans l’Iowa, et « étaient amis par intermittence jusqu’à il y a environ deux ans ». Et bien qu’il ait confirmé que lui, comme Jones, avait été incarcéré à la prison du comté de Keokuk quand Maki l’était, il ne le connaissait pas bien, ajoutant que ni lui ni Jones n’avaient même entendu parler de l’homme de 50 ans qui aurait été le cerveau derrière l’enlèvement et le meurtre de Tibbetts.

L’avocat de Rivera, Chad Frese, a déclaré que les démentis de Jones et Hansen, qui ont tous deux des casiers judiciaires violents, ne sont pas surprenants.

« Ils ne vont pas se lever et dire qu’ils l’ont fait », a souligné Frese.

Les avocats de Rivera ont déposé une deuxième requête demandant le report de la peine pendant qu’ils enquêtent sur plusieurs disparitions qui, selon eux, pourraient être liées.

Des documents judiciaires déposés par les avocats de Rivera le 13 juillet affirment que James Manuel Lowe, 50 ans, serait le propriétaire de la maison piège qui exploite le réseau de trafic sexuel mentionné à Maki par Jones.

James Manuel Lowe

Photo : Bureau du shérif du comté de Linn

Dans leur demande, ils ont demandé que les procureurs soient contraints de remettre des informations sur les enquêtes concernant les disparitions de 10 enfants dans la zone où le corps de Tibbett a été jeté, affirmant qu’il pourrait y avoir un lien avec le réseau de trafic sexuel et le cas de Tibbett.

La disparition la plus récente concerne un garçon de 11 ans nommé Xavior Harrelson, qui vivait avec sa mère Sarah Harrelson, l’ex-petite amie de Lowe, avant de disparaître en mai.

« Grâce à une enquête, il a été découvert que James Lowe était l’un des amoureux de Sarah Harrelson », indique la requête, ajoutant qu' »une enquête indépendante menée par la défense a révélé que James Lowe était peut-être l’une des dernières personnes à être près de Xavior Harrelson avant son disparition. »

Le juge Yates a rejeté cette requête, affirmant que l’argument de la défense était trop large et qu’il ne serait « rien de plus qu’une expédition de pêche », déclarant en outre qu’« une requête pour un nouveau procès n’est pas une opportunité pour le défendeur d’enquêter sur des tiers non associés à ce cas. »

Il a cependant autorisé une audience sur la requête pour un nouveau procès.

Que se passe-t-il ensuite pour Cristhian Bahena Rivera ?

Le mardi 27 juillet, le juge Yates entendra la requête pour un nouveau procès et décidera d’aller de l’avant avec un nouveau procès ou non.

Les procureurs s’opposent à la demande de la défense, affirmant que les nouvelles preuves « étaient, en fait, connues avant que le verdict ne soit rendu dans le procès de Bahena et que ses avocats ont décliné l’offre de suspendre la procédure et d’enquêter plus avant lorsqu’ils en ont eu l’occasion ».

Si la requête n’est pas accordée, la programmation de Rivera sera fixée à une autre date.

