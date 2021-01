Mise à jour de Microsoft Teams: ces fonctionnalités vous attendent dans le futur

Microsoft a annoncé diverses nouvelles fonctionnalités pour la plate-forme en ligne Teams lors de sa conférence Ignite en septembre 2020. Quelques fonctions telles que les salles de sous-commission ont déjà été introduites depuis, d’autres fonctionnalités ne suivront qu’en 2021. Nous avons un aperçu des mises à jour les plus importantes pour les semaines et les mois à venir.

Résumé d’une réunion d’équipe

À l’avenir, après une réunion dans Microsoft Teams, il y aura automatiquement des enregistrements, des transcriptions, le chat, des fichiers partagés et d’autres informations. Ceci est particulièrement utile pour les collègues qui n’ont pas assisté à la réunion. Le résumé est accessible via le calendrier Outlook, les enregistrements de réunion seront bientôt automatiquement disponibles dans SharePoint afin qu’ils puissent être facilement partagés avec d’autres.

Sortie prévue: janvier 2021

Microsoft Teams pourra bientôt consulter les résumés après les réunions.

Heures de travail

Afin d’éviter les heures supplémentaires non rémunérées et le stress en dehors des heures de travail, les administrateurs de Microsoft Teams seront bientôt en mesure de déterminer à quels moments les employés peuvent utiliser la plateforme.

Sortie prévue: janvier 2021

Power Apps et Power Virtual Agents

Avec les nouvelles Power Apps, les utilisateurs de Teams peuvent créer, adapter et publier des applications et des chatbots directement sur la plateforme.

Sortie prévue: janvier 2021

Appels améliorés

Les appels via Microsoft Teams bénéficient d’une vue optimisée dans laquelle les contacts, la messagerie vocale et l’historique des appels sont affichés ensemble. À l’avenir, les appels ou les rappels devraient également être possibles en un seul clic.

Sortie prévue: janvier 2021

Dispositions individuelles pour les réunions

Les présentateurs pourront bientôt personnaliser la façon dont le contenu est affiché aux participants à la réunion, comme la superposition de contenu sur une vidéo ou le déplacement du champ de contenu vers un coin de la visionneuse vidéo. Cela permet un affichage plus dynamique du contenu où les présentateurs peuvent facilement attirer l’attention de leur public par des gestes de la main et des traits du visage sans que le spectateur ait à choisir entre l’orateur et le contenu.

Sortie prévue: février 2021

Vue dynamique

La vue dynamique optimise automatiquement le contenu partagé et l’affichage des participants vidéo dans les réunions d’équipe. Avec de nouvelles commandes, la vue peut être adaptée aux préférences et aux besoins personnels. Par exemple, il existe la possibilité d’afficher côte à côte du contenu partagé et des participants spécifiques.

Sortie prévue: mars 2021

Dynamic View optimise l’affichage des présentations et des participants à un appel vidéo.

Déplacement virtuel

Afin que les utilisateurs de Microsoft Teams puissent mieux structurer leur journée de travail, le soi-disant «navettage virtuel» doit être introduit dans le courant de 2021. Comme il n’est pas nécessaire de se rendre au travail au bureau à domicile, cette fonction devrait vous aider à démarrer la journée de travail de manière productive et à la terminer détendue. Ainsi, la ligne de démarcation entre le travail et les loisirs devrait être tracée plus clairement.

Sortie prévue: mars 2021

Déplacements virtuels au bureau à domicile avec Microsoft Teams.

Fonctions pour un bien-être amélioré

Microsoft Teams souhaite se concentrer encore plus sur le thème du bien-être personnel à l’avenir. L’outil est destiné à rappeler aux utilisateurs les pauses régulières à l’avenir. De plus, certaines fonctions de l’application Headspace sont nativement intégrées aux équipes. Ce sont, par exemple, des expériences de pleine conscience et des exercices de méditation qui peuvent être intégrés au travail quotidien afin de se détendre brièvement.

Sortie prévue: mars 2021

L’outil de méditation Headspace sera intégré dans Microsoft Teams.

Recherche améliorée

Une nouvelle recherche dans Teams est conçue pour rendre la recherche de messages, de personnes, de réponses et de fichiers plus rapide et plus intuitive. Une page de résultats de recherche repensée et basée sur l’IA fournit des résultats plus rapides en fonction des personnes et du contenu avec lesquels vous interagissez le plus dans Microsoft Teams et d’autres services Microsoft 365.

Sortie prévue: juin 2021