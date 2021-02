Mise à jour de la Royal Enfield Himalayan 2021 lancée à Rs 2.01 lakh; fonctionnalités de navigation Tripper

11 févr.2021 15:43:45 IST

Le Royal Enfield Himalayan 2021 a été lancé en France aujourd’hui, au prix de Rs 2,01 lakh (ancien showroom). À ce prix, le Himalayan mis à jour coûte environ 10000 Rs de plus que le modèle sortant, qui a été mis à niveau pour répondre aux normes d’émission BS6 l’année dernière. Avec cette mise à jour, Royal Enfield a introduit une nouvelle fonctionnalité importante pour son aventure-tourer, et s’est également concentré sur l’amélioration de son facteur de confort en apportant une poignée de modifications. Jetons un coup d’œil à tout ce qui est nouveau sur le Royal Enfield Himalayan 2021.

Mise à jour des fonctionnalités et des options de couleur de Royal Enfield Himalayan

Le plus gros ajout pour le Royal Enfield Himalayan 2021 est l’inclusion du module de navigation « Tripper » – qui a fait ses débuts sur le Royal Enfield Meteor 350 – positionné à droite de l’instrumentation numérique-analogique. Les propriétaires pourront coupler leur smartphone avec le système de navigation Google via Bluetooth et recevront des instructions détaillées lors de leurs déplacements.

Autre nouveauté pour l’Himalaya 2021, trois combinaisons de couleurs fraîches inspirées de l’extérieur: Mirage Silver, Granite Black et Pine Green.

Himalayan mis à jour promet un confort amélioré, une plus grande personnalisation

Un autre changement mineur – mais vital – pour le modèle 2021 est le support métallique redessiné monté devant le réservoir de carburant, qui est maintenant plus petit et plus avancé, de sorte que les genoux des coureurs plus grands ne s’encrassent plus. Parallèlement à cela, Royal Enfield affirme avoir également amélioré le rembourrage des sièges, remodelé le pare-brise pour améliorer la déflexion du vent, abaissé le porte-bagages arrière et ajouté une plaque supplémentaire pour aider à fixer les articles en toute sécurité.

Avec cette mise à jour, Royal Enfield élargit son programme de personnalisation Make it Yours pour inclure également l’Himalaya. Les acheteurs auront la possibilité de spécifier leur Himayalan avec une variété d’accessoires, y compris un kit de rétroviseurs de tourisme, des sièges confort, un renfort et coussin de guidon, des sacoches en aluminium et un kit de montage.

En France, la Royal Enfield Himayalan rivalise avec la KTM 390 Adventure et la BMW G 310 GS.

