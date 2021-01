Mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp: soucieux de la confidentialité, les utilisateurs regardent des applications alternatives comme Signal, Telegram

Tech2 News Staff08 janv.2021 13:35:35 IST

Plus tôt cette semaine, WhatsApp a commencé à déployer des notifications intégrées aux utilisateurs d’Android et iOS, révélant une mise à jour de ses conditions d’utilisation et de sa politique de confidentialité. La notification a informé les utilisateurs d’une mise à jour de la manière dont les données utilisateur sont traitées par la plate-forme, de la manière dont les entreprises peuvent utiliser les services hébergés par Facebook pour stocker et gérer, et la société s’associe à Facebook pour proposer des intégrations à travers le produit de l’entreprise Facebook. Il a en outre alerté les utilisateurs qu’ils devaient accepter les nouvelles conditions et la nouvelle politique d’ici le 8 février 2021 afin de continuer à utiliser l’application.

Depuis la mise à jour, il y a eu beaucoup de conversations sur Internet à propos du partage d’informations utilisateur par WhatsApp avec Facebook. De nombreux utilisateurs de Twitter se sont persuadés de sortir WhatsApp et passer à un autre messager crypté comme Signal et Télégramme. Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et Boring Company, est une autre personne qui s’est jointe à la conversation pour demander aux gens de partir WhatsApp. Tard hier soir, il a posté sur Twitter, « Utiliser le signal ».

Utiliser le signal – Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2021

Après une nouvelle mise à jour des politiques de confidentialité de WhatsApp. #Télégramme pic.twitter.com/70i7DDCzzR – Afzal Ahmed | Marketing numérique (@DigitalAfzal) 7 janvier 2021

Mark Zuckerberg après avoir modifié la politique de confidentialité de l’application. la vie privée est une illusion dans le monde numérique pic.twitter.com/3Cj60u4nfd – Daman (@askdaman) 6 janvier 2021

Nouvelle politique de confidentialité WhatsApp: toutes les données seront partagées avec FB. Ceci est un rappel que @signalapp est gratuit et ils collectent presque rien pic.twitter.com/XpE5nkCNL8 – Michael Weissbacher (@mweissbacher) 7 janvier 2021

#WhatsApp Les nouvelles modifications apportées à la politique de confidentialité les aident à collecter «la messagerie, les appels, l’état, les groupes (y compris le nom du groupe, la photo du groupe, la description du groupe), les paiements ou les fonctionnalités professionnelles; photo de profil, informations« à propos », votre dernière consultation». pic.twitter.com/CYiyvNm0lU – Selvadurai Muthupachaiyappan (@selvaduraimuthu) 5 janvier 2021

Contrairement à, WhatsApp, messagers comme Signal et Télégramme ne partagez pas les données des utilisateurs. le nouvelle fonctionnalité de confidentialité iOS 14 permettent même aux utilisateurs de découvrir facilement comment les applications partagent leurs données.

TechCrunch l’éditeur Mike Butcher a récemment tweeté sur la façon dont Signal et Télégramme sont maintenant de meilleures alternatives si vous êtes préoccupé par votre vie privée.

Signal et Telegram sont désormais de meilleures alternatives si vous êtes préoccupé par votre vie privée. Voici ce qu’un Facebook veut de vous sur WhatsApp et sur son propre site: pic.twitter.com/uBN5g9ufgx – Mike Butcher (@mikebutcher) 7 janvier 2021

Les captures d’écran du tweet comparent la façon dont les différentes applications utilisent les données utilisateur. Des quatre, les deux plateformes Facebook – WhatsApp et Facebook Messenger – partager les achats, l’emplacement, les contacts, les identifiants, les informations financières et autres auprès des utilisateurs. Signal et Télégramme, d’autre part n’utilisent aucune donnée liée aux utilisateurs.

