Mise à jour de la finale préliminaire de la saison 10 de “The Walking Dead”

Le 5 octobre, nous savons enfin comment se termine la dixième saison de “The Walking Dead”. À l’avance, l’acteur de Daryl Norman Reedus et le réalisateur Greg Nicotero ont donné une mise à jour de la finale de la saison très attendue, ce qui ne fait qu’augmenter l’anticipation.

Attention, spoilers! Voici les détails de la saison 10 de “The Walking Dead” jusqu’à présent. Vous continuez à lire à vos risques et périls.

Au cours du Comic-Con @ Home, on demande à Norman Reedus s’il y aura à nouveau un conflit direct entre Daryl et Beta – comme à la fin de la saison 9. Mais Reedus sait répondre et maintenir la tension: “Moi Je ne sais pas, [Beta] est un grand gars. Je pense qu’il aimerait lui tirer dessus avec une flèche dans la crosse – à distance de sécurité. “

Pris dans la tour

Daryl et les autres survivants sont également en grave danger dans la finale provisoire de la saison 10, comme l’explique Greg Nicotero. Concrètement, il fait référence à l’immense troupeau de morts-vivants qui se traîne vers la tour où Negan et Cie ont cherché refuge.

En fait, les survivants ont développé une méthode sûre pour se protéger des morsures. Ils s’enduisent des tripes des zombies et peuvent ainsi se mêler aux morts-vivants et s’échapper.

Êtes-vous un chuchoteur ou pas?

Avec l’apparition des Whisperers, cependant, ce n’est plus une option. Les ennemis des survivants pratiquent exactement la même chose. Personne ne peut maintenant être sûr s’il y a des gens dans la horde des mordeurs ou non. “Le défi est là [für die Überlebenden] pour savoir comment sortir de la situation. Vous ne pouvez pas vous faufiler comme d’habitude car il y a des Whisperers dans le troupeau de morts-vivants. “

Nicotero enthousiasmé par la saison 10

A la fin de l’épisode 15, il y avait une impression de l’invasion zombie. “J’adore ces derniers clichés quand Beta marche vers la tour avec des milliers de piqûres”, raconte Nicotero. “Je donne à Angela Kang et aux auteurs les deux pouces vers le haut parce que la direction de la saison a pris, comment la saison est structurée … J’ai l’impression que l’épisode actuel vous donne encore plus que le précédent.”