Mise à jour de Jennifer Kesse: Nouveaux détails sur la femme Orlando disparue et pourquoi la famille a intenté une action en justice

Il y a un nouveau développement dans le cas de la femme disparue de la Floride, Jennifer Kesse, et sa famille et ses amis espèrent que cela aidera à résoudre le mystère de sa disparition en 2006.

De nouvelles photos de la scène du crime ont été obtenues par Fox News en novembre 2020, et les preuves photographiques suggèrent qu’une violente lutte a eu lieu près du capot de la voiture de Kesse avant sa disparition.

« On aurait dit que quelqu’un avait été jeté sur le dessus du capot – les bras écartés puis tirés en arrière presque comme hors du capot au point où vous pouvez presque voir des doigts griffonner le long du capot », a déclaré le père de Kesse, Drew.

Non seulement la famille espère que les photos nouvellement apparues conduiront à plus d’indices sur ce qui est arrivé à Kesse, un podcast appelé House of Broken Dreams: L’histoire de Jennifer Kesse suscite un regain d’intérêt du public pour le cas de Kesse.

Qui est Jennifer Kesse – et que lui est-il arrivé?

Voici tout ce que nous savons sur le cas de Jennifer Kesse, ainsi que de nouveaux détails sur le Maison des rêves brisés Podcast.

Jennifer Kesse a disparu de son appartement en 2006.

Jennifer Casey a disparu de son appartement de Conroy Road à Orlando le 24 janvier 2006.

Le département de police d’Orlando enquête sur sa disparition depuis près de 15 ans, mais aucune arrestation n’a été effectuée et aucun suspect n’a jamais été nommé.

Selon la plainte civile, le département de police d’Orlando n’a pas respecté les lois de Floride et du comté d’Orange concernant les archives publiques. Il a continué à considérer le cas de Jennifer Kesse comme «actif», bien qu’aucune nouvelle piste n’ait été générée.

En 2010, les forces de l’ordre d’Orlando ont reconnu avoir «épuisé toutes les pistes» mais l’affaire est restée ouverte toutes ces années.

La famille de Jennifer Kesse a poursuivi la ville d’Orlando.

La famille de Jennifer Kesse a poursuivi la ville d’Orlando et la police au sujet des dossiers de Kesse.

La famille de Jennifer Kesse a intenté une action en justice contre la ville d’Orlando, le département de police d’Orlando et le chef du département dans le but de rendre publics des milliers de documents liés à sa disparition.

Son cas est toujours considéré comme une enquête active, de sorte que tous les dossiers liés à l’affaire ont été scellés.

La poursuite alléguait que l’affaire était froide et que la famille cherchait à obtenir la divulgation de tous les documents en vertu des lois de Floride sur les archives publiques.

La famille de Jennifer Kesse a demandé à plusieurs reprises l’accès à tous les dossiers relatifs à son cas au cours des deux dernières années, mais n’en a reçu qu’une partie.

En 2017, un avocat adjoint de la ville d’Orlando a fourni à l’avocat de Kesse un coût estimé de 18648,24 € pour examiner les 14600 pages de dossiers, qui, selon le procès, « entraîneraient probablement la production de rien d’autre qu’une pile de – enregistrements noircis.

« Le montant proposé cité par l’OPD est exorbitant et déraisonnable et utilisé uniquement comme une restriction illégale pour dissuader les Kesses de poursuivre les recherches », poursuit-il.

La famille est déterminée à poursuivre seule l’affaire Jennifer, car la police ne l’a pas retrouvée après plus d’une décennie.

«Nous avons sécurisé une équipe d’avocats et d’enquêteurs; nous pensons qu’il est temps », a déclaré le père de Jennifer, Drew Kesse, en janvier 2018.« Nous avons suivi le processus de demande d’informations publiques, et cela revient complètement expurgé.

La famille pense qu’il est temps que la police leur donne la possibilité de prendre les choses en main.

«Nous voulons pouvoir confier à notre propre enquêteur la gestion des fichiers comme il se doit», a déclaré le frère de Jennifer, Logan Kesse.

En 2018, le département de police d’Orlando a renouvelé son intérêt pour le cas de Jennifer.

Il a fait ses débuts avec un bus Lynx enveloppé dans une affiche de personnes disparues de Jennifer citant 15 000 € pour des informations menant à sa localisation. Mais les efforts n’ont toujours pas retourné de pierres dans l’affaire et la famille de Jennifer est frustrée.

« Ce n’est pas du tout quelqu’un qui essaie de se présenter aux forces de l’ordre ou de faire quoi que ce soit à cet égard. C’est de donner à ces personnes ce à quoi elles ont droit, c’est-à-dire savoir ce que l’enquête impliquait leur fille au début de 2006 et ce qui s’est passé depuis, »a déclaré Paul Sisco, l’avocat de la famille.

« Le but de cette réunion ou de ce litige était de mettre les dossiers hors des mains d’OPD et entre les mains de quelqu’un qui ne les regarde pas de manière biaisée », a-t-il ajouté.

La famille Kesse espérait que leur procès leur donnerait une chance de regarder l’affaire avec un nouveau regard.

« Nous comprenons que les gens font des erreurs. J’ai fait des erreurs. Nous sommes tous humains », a déclaré Drew Kesse. « Mais il est temps d’obtenir toutes les ressources disponibles. »

Bien que cela ait pris un certain temps, la famille a finalement eu accès aux dossiers de Kesse en mars 2019 et a passé un an et demi à parcourir les photos, vidéos et autres informations de ses dossiers.

De nouvelles photos de la scène du crime ont été obtenues en novembre 2020.

« Il y a environ 150 photos différentes de la voiture dans l’ensemble, où nous n’avons vu que trois ou quatre de la voiture jusqu’à ce point », a déclaré le père de Kesse.

L’enquêteur privé Mike Torretta, engagé par la famille Kesse et également ancien agent fédéral, a déclaré: « Les photos semblent suspectes et montrent ce qui semble être une marque de main traversant le capot. »

« Nous espérons qu’en montrant au public ces photos, quelqu’un présentera des informations auxquelles il se tient depuis toutes ces années », a ajouté Torretta.

Un nouveau podcast explorant le cas de Jennifer Kesse pourrait l’aider à la retrouver.

Le podcast House of Broken Dreams: L’histoire de Jennifer Kesse explore le cas de Jennifer et le mystère entourant sa disparition, et la famille espère que cela aidera à résoudre ou à apporter de nouvelles informations dans son cas de personnes disparues.

