Mise à jour de Cori Bigsby : des os et des vêtements trouvés lors de la recherche d’une adresse de police

Alors que la recherche d’un enfant de quatre ans disparu se poursuit en Virginie, de nombreux partisans sur les réseaux sociaux espèrent que Codi Bigsby sera retrouvé.

Codi a été porté disparu le 31 janvier par son père, Cory Bigsby, qui dit avoir été vu pour la dernière fois à 2 heures du matin à son domicile de Hampton, en Virginie.

Cependant, le département de police de Hampton a déclaré que son calendrier ne correspondait pas aux preuves recueillies.

La police recherche des informations auprès de toute personne ayant vu Codi ou Cory depuis le 25 décembre 2021.

Cory Bigsby a été arrêté pour négligence envers un enfant.

Le 3 février, Cory a été inculpé de sept chefs d’accusation de négligence criminelle à l’égard d’enfants, a indiqué la police, après avoir prétendument avoué avoir laissé ses enfants, dont Codi, seuls jusqu’à trois heures à plus d’une occasion.

Les accusations portées dans son rapport d’arrestation sont liées à des incidents survenus du 13 décembre au 25 janvier.

Cory a également un enfant de 5 ans et des jumeaux de 2 ans qui vivaient avec lui à plein temps dans l’appartement de Buckroe Pointe. La mère de Codi vit à Washington DC

Ces enfants sont retrouvés et seraient en sécurité.

Les bénévoles ont longuement recherché Codi Bigsby.

En plus de fouiller les zones autour de la maison d’où Codi a disparu, les volontaires ont étendu leurs recherches à la région de Norfolk – près de l’ancienne maison de Cory.

Le chef de la police de Hampton, Mark Talbot, a salué leurs efforts.

« Je crois que le nombre de personnes qui ont décidé par elles-mêmes de se promener dans les bois et de creuser dans les marais et toutes ces autres choses », a déclaré Talbot lors d’une conférence de presse le 15 février. « Que Dieu les bénisse. Continue. »

Des os et des vêtements ont été retrouvés lors de la recherche de Codi Bigsby.

Au fur et à mesure que l’attention sur l’affaire augmentait sur les réseaux sociaux, un message a circulé sur les découvertes faites au cours de l’effort de recherche.

Cependant, la police a confirmé que les deux ensembles d’ossements trouvés n’étaient pas des restes humains. Les vêtements retrouvés ont été récupérés pour enquête.

« Dans ces deux cas, il a été déterminé que les os n’étaient pas humains et n’étaient pas liés à cette affaire », a déclaré la police de Hampton dans un communiqué de presse du 15 février.

«De plus, une veste a été localisée par un citoyen dans le bloc 100 de Ranalet Drive. À l’heure actuelle, les détectives travaillent toujours pour déterminer si la veste a un lien avec l’affaire ou a une valeur probante.

La demande d’avocat de Cory Bigsby aurait été ignorée par la police.

L’affaire de la disparition de Codi a probablement été quelque peu ralentie par des problèmes liés à la gestion de son père par la police.

Le chef de la police Talbot a confirmé qu’après avoir visionné des images de l’interrogatoire de Cory au siège de la police de Hampton, la police avait « mal géré » son droit à un avocat.

« Il y a eu un va-et-vient passionné », a déclaré le chef de la police de Hampton, Mark Talbot, lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Talbot dit que Cory a deux fois « indiqué qu’il voulait avoir un avocat avec lui », mais qu’il a été ignoré.

Cependant, les enquêteurs ont continué à interroger Cory pendant encore deux jours et demi sans avocat.

On ne sait pas ce qui a été révélé pendant cette période, mais un avocat pourra faire valoir que tout ce que Cory a révélé après que son droit a été violé ne peut être utilisé contre lui.

Maintenant, une audience de caution initialement prévue pour le vendredi 25 février a été annulée pour permettre à l’avocat de Cory, Jeffrey Ambrose, de revoir la vidéo du temps que Cory a passé au siège de la police.

La mère de Codi Bigsby a publié une déclaration sur la disparition de son fils.

La mère de Codi est restée largement anonyme dans l’enquête. Bien que ses parents aient tous deux été à l’origine des personnes d’intérêt, la police a depuis innocenté la mère de Codi.

Elle aurait coopéré à l’enquête mais ne s’est pas adressée au public, sauf par le biais d’une déclaration.

« Pour le moment, je ne souhaite participer à aucune interview téléphonique, télévisée ou sur les réseaux sociaux », a-t-elle déclaré via un représentant.

« Ma réticence est basée sur le procès à venir et les questions posées sont des questions qui seront traitées au tribunal. De plus, un conseiller juridique m’a conseillé de ne pas m’adresser au public. Cependant, je voudrais parler du soutien de la communauté. J’apprécie sincèrement tous les bénévoles, les secouristes, la police, le FBI, les journalistes, la communauté dans son ensemble, la famille, les amis et tous ceux qui montrent de l’amour et du soutien à Codi.

« Cela me réchauffe vraiment le cœur. Je prie pour le retour en toute sécurité de mon petit garçon, Codi. J’espère que le public et la communauté comprendront et respecteront ma position pendant cette période tragique.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des informations qui peuvent aider la division de police à trouver Codi, vous êtes invité à appeler le 757-727-6111 ou la Crime Line au 1-888-LOCK-U-UP. Les pronostiqueurs peuvent également envoyer un conseil anonyme sur P3Tips.com.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.