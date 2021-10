Mise à jour BGP, perturbation DNS : expliquer ce qui a causé la panne mondiale de Facebook et de WhatsApp

05 octobre 2021 12:02:08 IST

Facebook a fait face à ce qui est dit comme l’une des plus grandes pannes jamais enregistrées la nuit dernière, les utilisateurs ne pouvant pas utiliser le service pendant des heures. La panne paralysante de Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger et d’autres services Facebook s’est produite en raison d’un problème dans le système de noms de domaine de l’entreprise, un composant relativement inconnu mais crucial d’Internet.

Facebook a déclaré que la panne était due à un changement de configuration de ses routeurs et que les utilisateurs n’avaient rien à craindre. « La cause sous-jacente de cette panne a également eu un impact sur de nombreux outils et systèmes internes que nous utilisons dans nos opérations quotidiennes, ce qui complique nos tentatives pour diagnostiquer et résoudre rapidement le problème », a déclaré la société dans un article de blog. Facebook a déclaré que les changements de configuration sur les routeurs qui coordonnent le trafic réseau entre ses centres de données ont causé des problèmes qui ont interrompu cette communication.Fondamentalement, les machines de Facebook ne pouvaient pas se parler.

Avant la déclaration officielle de Facebook, la société d’infrastructure Web et de sécurité de site Web Cloudfare a également détaillé la cause du problème. Dans un article de blog, Cloudfare a déclaré que « Facebook et les propriétés associées ont disparu d’Internet dans une rafale de mises à jour Border Gateway Protocol (BGP) ». doit permettre à d’autres réseaux de trouver ses sites.

Avant de comprendre ce que signifient et ce que signifient ces termes techniques tels que DNS ou BGP, nous avons essayé de décomposer le problème en termes plus simples. Commençons par les bases:

Qu’est-ce que le DNS et qu’est-ce qui ne va pas ?

Selon un rapport de Bloomberg, le DNS est comme un annuaire téléphonique pour Internet. C’est l’outil qui convertit un domaine Web, comme Facebook.com, en l’adresse IP réelle où réside le site. Considérez Facebook.com comme la personne que l’on pourrait rechercher dans les pages blanches et l’adresse IP comme l’adresse physique qu’ils trouveront.

Lundi, un problème technique lié aux enregistrements DNS de Facebook a provoqué des pannes. Lorsqu’une erreur DNS se produit, il est impossible de transformer Facebook.com en page de profil d’utilisateur. C’est apparemment ce qui s’est passé à l’intérieur de Facebook, mais à une échelle qui a temporairement paralysé l’ensemble de l’écosystème Facebook.

Non seulement les principales plates-formes de Facebook étaient en panne, mais également leurs applications internes, y compris le propre système de messagerie de l’entreprise. Les utilisateurs de Twitter et Reddit ont également indiqué que les employés du campus de Menlo Park, en Californie, n’étaient pas en mesure d’accéder aux bureaux et aux salles de conférence nécessitant un badge de sécurité. Cela pourrait arriver si le système qui accorde l’accès est également connecté au même domaine, Facebook.com.

Maintenant, qu’est-ce que BGP ?

Le même rapport de Bloomberg indique également que le problème chez Facebook Inc. semble avoir son origine dans le Border Gateway Protocol ou BGP. Si DNS est l’annuaire téléphonique d’Internet, BGP est son service postal. Lorsqu’un utilisateur saisit des données sur Internet, BGP détermine les meilleurs chemins disponibles que les données pourraient emprunter.

Quelques minutes avant l’arrêt du chargement des plates-formes de Facebook, les archives publiques montrent qu’un grand nombre de modifications ont été apportées aux routes BGP de Facebook, selon le directeur de la technologie de Cloudflare Inc., John Graham-Cumming, dans un Tweet.

Alors que le snafu BGP peut expliquer pourquoi le DNS de Facebook a échoué, la société n’a pas encore expliqué pourquoi les routes BGP ont été retirées tôt le 4 octobre.

Les services Facebook sont-ils sauvegardés ?

Oui. La plupart des services de Facebook, y compris WhatsApp, Instagram et Facebook, sont de nouveau opérationnels. Alors que nous sommes en mesure d’utiliser les trois services parfaitement au moment de la rédaction de cet article. Facebook dit également que ses systèmes sont tous de nouveau opérationnels. Même le compte Twitter WhatsApp de la société a déclaré que la plate-forme de messagerie instantanée était de retour et fonctionnait à 100%.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂