Mise à jour Apple Watch : voici comment cela fonctionne et vous pouvez le faire en cas de problème

Comme tous les appareils Apple, l’Apple Watch est régulièrement fournie avec des mises à jour par le constructeur. Ici, vous pouvez découvrir comment fonctionne la mise à jour du logiciel et ce que vous pouvez faire si la mise à jour échoue.

Pourquoi une mise à jour Apple Watch est-elle importante ?

Une mise à jour logicielle régulière de l’Apple Watch est nécessaire pour que la Smartwatch dispose des dernières corrections d’erreurs et améliorations de sécurité. De plus, avec certaines mises à jour iOS, la version watchOS sur l’Apple Watch peut également devoir être mise à jour. Cela signifie une nouvelle version du système d’exploitation de la smartwatch avec de nouvelles fonctions.

Comment apparaît une mise à jour Apple Watch ?

Si votre iPhone indique « Votre logiciel Apple Watch est obsolète », vous devez mettre à jour vers la dernière version de watchOS. Ensuite, vos données, y compris les données d’activité, continueront d’être synchronisées avec votre iPhone.

Préparer Apple Watch pour la mise à jour

Avant une mise à jour logicielle, vous devez d’abord vous assurer que votre Apple Watch est compatible avec le dernier logiciel : watchOS 7 est compatible avec Apple Watch Series 3 et plus récent et Apple Watch SE. La mise à niveau vers watchOS 7 nécessite un iPhone 6s ou ultérieur avec iOS 14 ou ultérieur.

Une fois cette question répondue, vérifiez les points suivants :

Mettez à jour votre iPhone avec la dernière version d’iOS. Assurez-vous que l’Apple Watch est chargée à au moins 50 %. Connectez votre iPhone au WiFi. Assurez-vous que l’Apple Watch et l’iPhone sont à portée l’un de l’autre. La mise à jour peut prendre plusieurs minutes à une heure. Vous pouvez donc souhaiter effectuer la mise à jour la nuit ou ultérieurement.





Une mise à jour de watchOS peut être initiée directement sur l’Apple Watch ou via iPhone.



Effectuer une mise à jour via iPhone

Lorsqu’une mise à jour est disponible pour l’Apple Watch, vous en serez informé par la Smartwatch. Sur la notification, appuyez sur Mettre à jour ce soir, puis passez à l’iPhone pour confirmer que vous souhaitez mettre à jour la nuit. À la fin de la journée, vous devrez brancher l’Apple Watch sur la station de charge pour que la mise à jour se termine.

Pour rechercher manuellement les mises à jour, procédez comme suit :

Gardez l’Apple Watch connectée au chargeur jusqu’à ce que la mise à jour soit terminée. Ouvrez l’application Watch sur l’iPhone, puis appuyez sur l’onglet Ma montre. Appuyez sur Général> Mise à jour du logiciel. Téléchargez la mise à jour. Entrez votre mot de passe iPhone et Apple Watch lorsque vous y êtes invité. Attendez que la roue de progression apparaisse sur Apple Watch. La mise à jour peut prendre plusieurs minutes à une heure. Gardez l’Apple Watch connectée au chargeur pendant que la mise à jour est en cours. Ne redémarrez pas votre iPhone ou Apple Watch et ne quittez pas l’application Watch. Une fois la mise à jour terminée, l’Apple Watch redémarrera d’elle-même.

Effectuer la mise à jour via Apple Watch

Alternativement, vous pouvez suivre la procédure de mise à jour directement sur l’Apple Watch si la Smartwatch fonctionne avec watchOS 6 ou une version ultérieure. Pour ce faire, vous devez procéder comme suit :

Assurez-vous que l’Apple Watch est connectée au Wi-Fi. Ouvrez l’application « Paramètres » sur la montre. Appuyez sur Général> Mise à jour du logiciel. Si une mise à jour logicielle est disponible, appuyez sur Installer, puis suivez les instructions à l’écran. Gardez l’Apple Watch connectée au chargeur pendant la mise à jour. Ne redémarrez pas la montre intelligente et ne quittez pas l’application de la montre. Une fois la mise à jour terminée, l’Apple Watch redémarrera d’elle-même.

Que faire si la mise à jour ne peut pas être installée

Si une mise à jour Apple Watch échoue, essayez les étapes de dépannage suivantes :

Redémarrer: Redémarrez votre Apple Watch (appuyez simultanément sur le bouton latéral et la couronne numérique pendant 10 secondes). Redémarrez également votre iPhone. Ensuite, essayez à nouveau d’installer la mise à jour. Supprimer le fichier de mise à jour : Si la mise à jour ne démarre pas, ouvrez l’application Watch sur l’iPhone et accédez à « Général> Utilisation> Mise à jour logicielle ». Supprimez le fichier de mise à jour. Après avoir supprimé le fichier, essayez de recharger et d’installer watchOS. Supprimer les médias et les applications : Tout d’abord, essayez de libérer de l’espace sur Apple Watch en supprimant la musique ou les photos qui ont été synchronisées avec la montre. Essayez ensuite d’installer la mise à jour watchOS. Si la mémoire est toujours insuffisante, supprimez certaines applications pour libérer de l’espace. Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire disponible en ouvrant l’application Paramètres sur la montre, puis en appuyant sur Général> Utilisation. Dissociez et mettez à jour l’Apple Watch : Pour dissocier l’Apple Watch et l’iPhone, les deux appareils doivent être proches l’un de l’autre. Ouvrez l’application Watch sur l’iPhone et accédez à « Ma montre> Toutes les montres Apple> i-Symbol> Dissocier Apple Watch ». Après confirmation et saisie du mot de passe, l’Apple Watch est déconnectée. Reconnectez ensuite la smartwatch à l’iPhone et effectuez la mise à jour.

Résumé