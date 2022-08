Mischa Barton retrouve ses parents ‘The OC’ Melinda Clarke et Tate Donovan

C’est une réunion de famille Cooper.

« The OC » met en vedette Mischa Barton, Melinda Clarke et Tate Donovan réunies au cours du week-end, donnant aux fans une nostalgie majeure. Clarke, qui a incarné Julie Cooper, a partagé un selfie sur son Instagram lundi avec Barton, qui a joué le rôle de sa fille Marissa Cooper, et son mari à l’écran Jimmy Cooper.

» ALORS C’EST ARRIVÉ ! Réunion de famille Cooper! Ça m’a réchauffé le cœur de voir ces deux-là, @mischabarton et @t8dono, à @tripleellc à Charleston », a écrit Clarke à côté de la photo, ajoutant quatre émojis au cœur rouge.

Barton a écrit: « Aww photo de famille 🤍🤍🤍 si bon de te rattraper », Donovan ajoutant: « Tellement génial. Pour vous voir tous, vous tous.

Rachel Bilson, qui a joué le rôle de Summer Roberts dans le drame pour adolescents, a commenté: « Et c’est le scoop coop !!!! J’adore ces 3 visages.

Barton a également partagé une photo de son grand rattrapage avec sa «maman et papa» et ses amis, qui comprenaient les stars de «Gossip Girl» Chace Crawford et Jessica Szohr, sur son histoire Instagram.

« J’ai rencontré Gossip Girl à Charleston hier soir, quelles sont les chances. Je plaisante, nous étions là pour une raison », a-t-elle ajouté.

Barton a partagé une photo de groupe de sa sortie avec ses anciennes co-stars et amis célèbres. Mischa Barton / Histoire Instagram

Les acteurs avaient assisté à la convention Ep-ix & Chill à Mt. Pleasant, en Caroline du Sud.

La convention a eu lieu du 19 au 21 août et comprenait les stars de « Twilight » Taylor Lautner et Peter Facinelli, ainsi que des membres du casting de « Teen Wolf », Shane West et les anciens de « Gilmore Girls » Scott Patterson, Yanic Truesdale et Matt Czuchry, entre autres.

En juillet, Barton avait taquiné l’événement sur son Instagram, écrivant comment elle avait hâte de voir tout le monde à la convention.

« J’ai vraiment hâte d’y être, j’espère que vous l’êtes aussi, ce sera l’une des premières fois que les acteurs d’OC seront de nouveau réunis, donc ça devrait être amusant !!! Et des amis d’autres émissions aussi ! » elle a écrit à côté de la vidéo.

« The OC » a duré quatre saisons de 2003 à 2007. Barton a fait partie du casting jusqu’à son départ en 2006.

Pendant ce temps, Clarke et Bilson co-organisent un podcast « OC » intitulé « Welcome to the OC, Bitches! » où ils font un voyage dans le passé en revoyant des épisodes. La semaine dernière, Donovan était sur le podcast et a parlé de ses débuts en tant que réalisateur.