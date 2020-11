Miranda Lambert porte un bustier à plumes perchée dans une cage à oiseaux grandeur nature

La star de la musique country Miranda Lambert a épaté ses 4,1 millions d’abonnés sur Instagram après avoir téléchargé un extrait de son single à succès «Bluebird» dans lequel elle a chanté dans une cage à oiseaux grandeur nature dans un bustier à plumes.

Le téléchargement était un petit segment de son clip vidéo pour la chanson, qui a été considéré comme le meilleur de l’année par les Country Music Awards de mercredi.

Pour l’occasion, Miranda portait un bustier à plumes avec une longue traîne au sol. Le corps du bustier était noir, mais les plumes qui ornaient le vêtement étaient à la fois noires et blanches. La combinaison a créé un joli motif rayé ainsi qu’un certain intérêt visuel pour l’ensemble. Le vêtement présentait un décolleté en cœur qui donnait aux fans un aperçu du décolleté de la Miranda ainsi que de sa clavicule. Les bretelles étaient à épaules dénudées et Miranda portait des gants noirs semi-transparents qui s’étalaient à mi-hauteur de son avant-bras. Les gants étaient recouverts de paillettes, ajoutant des détails festifs et luxueux pour jouer sur les images dorées de la cage.

Miranda a continué l’esthétique à paillettes avec ses bas. Ils étaient transparents, blancs et recouverts de strass. Elle a complété le look avec une paire de sandales à talons hauts blanches.

La crooner « House That Build Me » a coiffé ses cheveux dans une partie latérale profonde et des vagues de style hollywoodien vintage qui tombaient en cascade le long de ses épaules. Pour la touche finale, elle a accessoirisé avec un certain nombre de colliers de perles empilés et de boucles d’oreilles de style lustre.

Dans le clip, Miranda était assise sur une balançoire dans une cage à oiseaux grandeur nature. Pendant qu’elle chantait, elle passa ses mains sur les barreaux de la structure alors qu’elle tournait autour d’elle. Pendant ce temps, les invités de style Gatsby dans un club de salon sirotaient de l’alcool et regardaient la chanteuse blonde pendant qu’elle jouait.

Les fans se sont déchaînés au sujet du nouveau message et ont attribué au téléchargement plus de 106 000 likes et environ 1 700 commentaires, la majorité offrant ses félicitations au gagnant du CMA.

« Belle vidéo et le gagnant dans mon livre aussi », s’est exclamé un utilisateur émerveillé, ajoutant un emoji de trophée pour souligner le sentiment.

“Très bien mérité !!! Maintenant, ils peuvent aller de l’avant et vous donner les six autres », a plaisanté une seconde, faisant référence aux autres prix qu’elle pensait que Miranda devrait remporter.

«Tellement heureux pour toi et fier de toi! Cette chanson a tellement compté pour moi depuis la sortie de l’album, merci, merci, merci », a ajouté un troisième.

« Toutes nos félicitations!! Je sais que ça gagnerait à partir du moment où je l’ai vu pour la première fois !! Tellement mérité! C’est une vidéo géniale… Félicitations à toute votre équipe! » a fait écho à un quatrième, concluant le commentaire avec un certain nombre d’emoji, y compris le symbole des mains d’alléluia, un emoji de main de perfection et un cœur rouge.

Comme cela était précédemment couvert par L’Inquisitr, Miranda avait déjà impressionné les fans sur les réseaux sociaux après avoir porté une cape alors qu’elle faisait de l’équitation pour une «séquence de contes de fées» d’anniversaire.