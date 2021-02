Miranda Lambert impliquée dans un accident avec délit de fuite: «  Nous avons plutôt bien fait une queue de poisson  »

Miranda Lambert et son mari, Brendan McLoughlin, ont été impliqués dans un accident de fuite en Géorgie sur le chemin du retour à Nashville.

La star de la country, 37 ans, a annoncé la nouvelle effrayante vendredi sur son Instagram. Elle a accompagné l’histoire avec une série d’images et de vidéos du voyage, en utilisant la légende pour expliquer ce qui s’est passé.

«Vous êtes tous arrivés à Nashville. Quelques jours plus tôt que prévu », écrit-elle. «Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à Greensboro, en Géorgie, pour passer quelques jours de repos au lac Oconee. En fait, j’ai choisi cet endroit pour une nuit car il correspondait parfaitement à notre voyage, mais quand nous sommes arrivés, je ne voulais pas partir. Nous sommes restés un jour de plus car c’était si beau. (Et nous n’avions plus de vêtements et devions faire la lessive) Je devais aussi travailler, alors pourquoi ne pas avoir une vue pendant que vous zoomez? «

Le chanteur de « Gunpowder & Lead » a déclaré qu’ils cherchaient un endroit pour dîner et ont trouvé un hôtel à dix minutes pour le camping KOA.

«Malheureusement, sur le chemin du retour en passant par Atlanta, un trou dans une petite voiture avec des plaques de température roulait de manière erratique et a essayé de se faufiler entre nous et un semi-camion roulant 70 sur la I-20 W», a expliqué Lambert. «Il a heurté le courant d’air du côté passager et nous a envoyés dans la voie de gauche. Nous avons plutôt bien fait de la queue de poisson mais nous nous sommes mis à l’épaule le plus rapidement possible pour évaluer les dégâts. Personne n’a été blessé grâce au bon Dieu. Mais personne ne s’est arrêté non plus et la voiture a filé.

Elle a poursuivi en ajoutant: «Nous sommes tellement reconnaissants que rien de pire ne se soit produit. Notre véhicule et notre remorque pouvaient être conduits, nous avons donc fait un rapport et sommes rentrés chez nous. »

Lambert croit que spirituellement sa mère était l’intervention divine dont ils avaient besoin ce jour-là. « J’ai appelé maman tout de suite pour lui dire que je sais que ses prières sont toujours entendues car je sais qu’elle prie pour nous tous les matins vers 4h30 du matin », a-t-elle dit, ajoutant: « Surtout quand nous sommes sur la route. »

Elle a également loué les compétences de conduite de son mari. « Et @brendanjmcloughlin a gardé notre remorque assez stable pour avoir été balayée sur le côté », a-t-elle déclaré. « Grâce à @airstream_inc et @southland_rv, nous allons bientôt être réparés et retourner à nos voies vagabondes. Quoi qu’il en soit, dans l’ensemble, ce fut un voyage incroyable et nous avons appris que nous avons beaucoup à voir et beaucoup de raisons d’être reconnaissants. »

Lambert et McLoughlin approchent de leur anniversaire de mariage de deux ans après s’être mariés en février 2019. En décembre dernier, le couple a envoyé d’adorables cartes de Noël qui comprenaient un collage de Lambert aux côtés de McLoughlin et de leurs animaux avec le message, «Joyeux Noël de la ferme. «

En novembre 2020, son mari a également écrit une note douce pour Lambert en l’honneur de son 37e anniversaire. Il a partagé une collection de photos du chanteur country, écrivant dans la légende: «J’adorerais juste souhaiter un joyeux anniversaire à ma merveilleuse épouse.»

«Non seulement je suis reconnaissant, mais je suis tellement fier de pouvoir vous appeler ma femme», a-t-il poursuivi. «Vous êtes la personne la plus authentique et la plus attentionnée que j’aie jamais rencontrée. La quantité de chiens de sauvetage que nous avons en dit long. Vous allez au-delà des attentes pour vous assurer que votre entourage est toujours heureux. »

«La liste est interminable de toutes les raisons pour lesquelles je t’aime, mais il y en a une qui tient une place spéciale», a-t-il ajouté. «C’est ainsi que vous restez fidèle à qui vous êtes. Quels que soient les obstacles que la vie vous a posés, vous êtes toujours resté fidèle à votre cœur et cela en dit plus que vous ne saurez jamais. Je t’aime et j’espère que tu as un anniversaire aussi formidable.