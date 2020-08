Miranda Kerr félicite l’ex Orlando Bloom et Katy Perry pour leur naissance

28/08/2020 11 h 55

Miranda Kerr félicite son ex-mari Orlando Bloom et sa nouvelle partenaire Katy Perry pour la naissance de leur bébé. Kerr sortait avec Bloom entre 2007 et 2013.

L’acteur de «Pirates des Caraïbes» et sa fiancée sont devenus les parents de la petite Daisy Dove Bloom jeudi 27 août et l’ont annoncé via Instagram.

Vous avez une bonne relation

Miranda Kerr, avec qui Orlando Bloom élève Flynn, 9 ans, a déjà hâte de rencontrer la demi-sœur de son fils.

Dans la publication Instagram de Katy, la beauté du podium a écrit: «Je suis tellement heureuse pour vous deux. J’ai hâte de la connaître. »Donc, ils semblent tous les trois être en bons termes.

Source: instagram.com

“Flottez avec amour!”

La naissance de Daisy avait également annoncé les deux stars hollywoodiennes sur le site de partage de photos. Orlando et Katy Perry ont souligné qu’ils «flottent avec amour» et que leur fille «est arrivée en toute sécurité».

Dans leur déclaration, les deux nouveaux parents, tous deux actifs en tant qu’ambassadeurs de l’UNICEF, ont demandé à leurs fans d’envoyer un don à l’association caritative comme cadeau d’anniversaire pour Little Daisy.

Source: instagram.com

Message important

Dans leur message, ils ont écrit: «Nous savons que nous avons de la chance et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience de naissance aussi paisible que possible. Les communautés du monde entier n’ont toujours pas assez de travailleurs de la santé et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt – un décès qui aurait pu être évité la plupart du temps. Plus de vies sont en jeu depuis le COVID-19 car moins d’eau, de savon, de vaccins et de médicaments sont disponibles pour prévenir les maladies. “

Source: instagram.com

Alors elle a annoncé la grossesse

Perry avait révélé le secret de sa grossesse début mars. Il y avait des rumeurs depuis longtemps que la musicienne et son fiancé auraient un bébé. La femme de 35 ans a annoncé son nouveau clip vidéo sur Twitter dans un clip de quatre secondes. En elle, elle peut être vue avec un ventre de boule de bébé.

«Vous êtes cordialement invités à la première de« Never Worn White »! Regardez la première YouTube avec moi et discutez avec moi à l’avance! », A-t-elle écrit.