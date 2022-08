Miranda Cosgrove réagit à la prise de parole de Jennette McCurdy contre le créateur d’iCarly

Ancien iCarly étoile Jennette mccurdy a parlé de ses expériences en tant qu’enfant acteur dans ses nouveaux mémoires, Je suis content que ma mère soit morte. Dans le livre, McCurdy plonge dans son temps à Nickelodeon comme l’une des stars de iCarly et sa série dérivée de courte durée Sam et chat. Cela inclut la description d’allégations d’inconduite contre le créateur des deux émissions, qu’elle appelle uniquement « le créateur ». Selon McCurdy, elle a refusé 300 000 € en « argent silencieux » de Nickelodeon pour garder le silence sur ce qu’elle a vécu.

Un article récent du New York Times traite de la situation avec iCarly‘s créateur, qui s’est depuis séparé de Nickelodeon après que de multiples allégations d’inconduite aient été rendues publiques. McCurdy a expliqué à la publication que cette personne était l’une des nombreuses personnes qui avaient exploité son enfance. Comme l’explique McCurdy, les choses qui lui sont arrivées pendant cette période l’affectent encore fortement à ce jour.

« Toute mon enfance et mon adolescence ont été très exploitées. Cela fait encore réagir mon système nerveux de le dire. Il y a eu des cas où les gens avaient les meilleures intentions et ne savaient peut-être pas ce qu’ils faisaient. Et aussi des cas où ils l’ont fait – ils savaient exactement ce qu’ils faisaient.

Miranda Cosgrovequi a partagé la vedette avec McCurdy dans l’original iCarly et actuellement vedette de la série de redémarrage, a également partagé ce qu’elle pensait des commentaires de McCurdy. Cosgrove dit qu’elle n’avait aucune idée que son amie traversait tant de choses dans les coulisses et qu’il ne lui était même pas venu à l’esprit que McCurdy avait tellement lutté à ce moment-là. Parce que McCurdy avait toujours été la personne sur le plateau qui faisait rire tout le monde, cela rendait encore plus difficile de reconnaître que quelque chose n’allait pas, selon Cosgrove.

«Quand tu es jeune, tu es tellement dans ta tête. Vous ne pouvez pas imaginer que les gens autour de vous aient des difficultés beaucoup plus difficiles. Vous ne vous attendez pas à des choses comme ça de la part de la personne dans la pièce qui fait rire tout le monde. »

Jennette McCurdy n’avait aucun intérêt à revenir pour le nouvel iCarly

iCarly a été redémarré à Paramount + avec Miranda Cosgrove rejointe par les autres membres de la série originale Jerry Trainor et Nathan Kress. Le créateur de l'émission originale n'a en aucun cas été impliqué dans le redémarrage, bien que Jennette McCurdy n'ait toujours aucun intérêt à revenir en tant que Sam Puckett pour la nouvelle émission. Dans une précédente interview avec Bustle, Cosgrove a expliqué comment elle est immédiatement entrée en contact avec McCurdy lorsqu'elle a su qu'un redémarrage se produirait et a totalement compris sa décision de ne pas revenir pour le spectacle.





« Tout ce qu’elle veut faire de sa vie, je veux juste qu’elle soit heureuse… J’essaie de considérer toutes les choses bizarres et embarrassantes comme de simples souvenirs amusants. C’est comme ça. »

Récemment, le iCarly revival a été renouvelé pour une troisième saison, il semble donc plutôt bien se porter sur Paramount+. Bien que nous ne verrons pas McCurdy apparaître dans la série en tant que Sam, elle a été mentionnée dans plusieurs épisodes comme un moyen de reconnaître le personnage qui avait joué un rôle si important dans la série originale. Vous pouvez trouver les deux premières saisons en streaming sur Paramount+.