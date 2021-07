Miranda Cosgrove espère qu’iCarly poussera Disney + à faire le redémarrage adulte de Lizzie McGuire

Disney + avait précédemment annulé le redémarrage de Lizzie McGuire en raison de préoccupations présumées selon lesquelles le contenu était trop mature.

Miranda Cosgrove espère que le iCarly le redémarrage peut montrer à Disney + qu’il existe une demande pour un Lizzie McGuire redémarrer.

En janvier de cette année, Disney+ a interrompu le tournage du film annoncé précédemment Lizzie McGuire redémarrer. Ils ont publié une déclaration disant: « Après le tournage de deux épisodes, nous avons conclu que nous devions prendre une direction créative différente et mettre un nouvel objectif sur la série. » Hilary Duff a plus tard laissé entendre qu’il avait été arrêté parce qu’il n’était pas jugé suffisamment « familial ».

Lizzie McGuireLa créatrice et showrunner originale de , Terri Minsky, a ensuite déclaré: « Je suis tellement fière des deux épisodes que nous avons faits. Hilary [Duff] a une compréhension de Lizzie McGuire à 30 ans qui doit être vue. C’est une chose merveilleuse à regarder. J’aimerais que le spectacle existe, mais idéalement, j’adorerais qu’on lui accorde ce traitement d’aller à Hulu et de faire le spectacle que nous faisions. »

Maintenant, Miranda Cosgrove a révélé comment le iCarly le redémarrage a fini par être si adulte et ses souhaits pour Lizzie McGuire.

LIRE LA SUITE: Le redémarrage d’iCarly félicité pour sa représentation LGBTQ+

Miranda Cosgrove espère qu’iCarly poussera Disney + à faire le redémarrage de Lizzie McGuire pour adultes. Photo : @mirandacosgrove via Instagram, Hilary Duff Collection Christophel © Disney Channel

S’adressant à Bustle, Miranda a révélé qu’il était vraiment important pour elle que le iCarly le redémarrage était adulte et conçu en pensant aux fans originaux de la série, par opposition à une nouvelle génération d’enfants. Elle a expliqué qu’elle avait eu environ « 50 000 » heures d’appels avec les acteurs, puis ils ont lancé le redémarrage, et ViacomCBS était « presque immédiatement » à bord.

Le nouveau iCarly présente des jurons et même des scènes dans lesquelles Nathan sort avec une travailleuse du sexe sans le savoir. Il existe également de nombreuses références aux personnages ayant une vie sexuelle et la série a un sens de l’humour plus adulte que l’original. cependant, iCarly parvient également à éviter toute scène graphique qui rendrait impropre aux téléspectateurs à regarder avec des enfants.

Dans son interview avec Bustle, Miranda a expliqué qu’elle est une « énorme Lizzie McGuire fan » et a été « déçue » d’apprendre que Disney + l’avait mis de côté. Elle a ensuite déclaré: « J’espère iCarly fera bien, et peut-être qu’ils laisseront Lizzie McGuire être ce qu’il était censé être parce que j’adorerais voir ça. »

via GIPHY



le iCarly reboot a déjà battu des records Paramount + et a été renouvelé pour une deuxième saison. Étant donné qu’il a si bien réussi, nous espérons également qu’il inspirera Disney à filmer le Lizzie McGuire redémarrez exactement comme il était prévu.

Disney+ laisse Lizzie être un défi adulte !

Souhaitez-vous regarder un mature Lizzie McGuire redémarrer ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂